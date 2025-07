San Leo: il “Convivio d’Appennino” festeggia i 6 anni della cooperativa Fer-menti con cibo, musica e cultura

Sabato 2 agosto torna a San Leo il “Convivio d’Appennino”

Sabato 2 agosto torna a San Leo il “Convivio d’Appennino”, la festa di compleanno per i sei anni della Cooperativa di Comunità Fer-menti Leontine. In programma, tra il centro storico e il Belvedere, una serata che unisce parole, cibo e comunità.



Alle 18:30, nei pressi del pozzo di Cagliostro, nel centro storico di San Leo, è in programma un dialogo su cibo, identità e territorio, con letture tratte da “Il cibo è politica” di Fabio Ciconte grazie alla voce narrante dell’attrice Maria Laura Palmeri. Ogni organismo, sociale e biologico, è più ricco se è capace di mescolarsi. Un’impresa che impara a comportarsi come un vegetale sa adattarsi e resistere in modo più efficace al cambiamento. Dal cibo, e in particolare dalle materie prime del nostro lavoro di fornai, i cereali, possiamo imparare come aderire a un luogo, costruendo il futuro. A intervenire saranno i genetisti Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando e Pasquale Polito, fondatore di Forno Brisa. Modera il giornalista Luca Martinelli. Durante l’incontro sarà possibile assaggiare i vini dell’azienda agricola Nevola Naturae di Sassoferrato (AN), impegnata nel recupero di vigneti abbandonati in Appennino



A seguire, dalle 20:00, la splendida tavolata di Fer-menti Leontine illuminerà il Parco Belvedere, con una cena conviviale di 4 portate preparata da Forno e Bottega di San Leo insieme agli amici di “MAMM - Pane, vino e cucina” di Udine, amici e soci come le realtà leontina dell’associazione dei Panificatori Agricoli Urbani. La cena al Belvedere sarà accompagnata dalla musica di Marco Simoni.



“Dal 2023 ripetiamo questo appuntamento, che sta diventando rituale e ci permette di far arrivare a San Leo da tutta Italia amici che in questi anni hanno conosciuto e collaborato con la cooperativa” sottolinea Marco Angeloni, presidente di Fer-menti Leontine. “L’appuntamento del 2025 arriva in un momento importante per la nostra cooperativa, che poco più di un mese fa ha ricevuto un importante riconoscimento nazionale, il premio ‘Pane e territorio’ del Gambero Rosso, e sta consolidando la propria struttura, che ha 9 dipendenti, grazie al contributo dei soci e dei clienti che frequentano la nostra Bottega” conclude Angeloni. L’ingresso al talk è libero. La cena è solo su prenotazione (25 €).