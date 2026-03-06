San Leo, maschere e colori per una domenica di festa con il Carnevale

Appuntamento dalle 14.30 di domenica 8 marzo

Il fascino del Carnevale si appresta a colorare il Centro Storico di San Leo. Domenica 8 Marzo, a partire dalle ore 14.30 prenderà il via la prima edizione del “Carnevale San Leo”, una manifestazione che unisce tradizione, divertimento e intrattenimento per tutte le età. L’evento, promosso dal Comune di San Leo e organizzato dalla Società San Leo 2000 vedrà come protagonista la tradizionale sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati. Il percorso si snoderà attraverso le vie principali del Centro Storico di San Leo con lancio di gadget, per culminare in Piazza Dante Alighieri, dove la festa proseguirà con musica, spettacoli di magia, trucccabimbi, Dj set, dolciumi e proposte gastronomiche, e una merenda per tutti.