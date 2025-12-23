San Leo, nel bilancio di previsione anche la passerella di Saiano per collegare le ciclabili
Il bilancio prevede investimenti significativi per un totale di oltre 9,5 milioni di euro nel triennio 2026-2028
Ieri sera (lunedì 22 dicembre) il Consiglio Comunale di San Leo ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. "Si conferma la solidità finanziaria e la gestione oculata delle risorse da parte della nostra amministrazione - evidenzia il sindaco Leonardo Bindi -. Il bilancio, caratterizzato da un perfetto equilibrio finanziario, segna un’importante fase di sviluppo e stabilità per la comunità di San Leo, con ingenti investimenti previsti per il miglioramento delle infrastrutture, l’efficientamento energetico e la sicurezza del territorio".
I principali parametri di bilancio sono ampiamente rispettati, evidenzia il primo cittadino: "la spesa rigida rappresenta una percentuale ben inferiore al 48% delle entrate correnti, e la capacità di riscossione delle imposte supera i minimi stabiliti dalla legge. Il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025 ammonta a € 2.767.135,44, di cui oltre 200.000 euro disponibili, a dimostrazione di una gestione finanziaria positiva e prudente, nonostante i vincoli imposti dalla normativa".
Il bilancio prevede investimenti significativi per un totale di oltre 9,5 milioni di euro nel triennio 2026-2028. Tra i progetti più rilevanti: "l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e delle infrastrutture, con un focus sull’autosufficienza energetica; sicurezza delle strade e ammodernamento delle infrastrutture viarie, con interventi prioritari per la messa in sicurezza del territorio; rinnovamento dell’area sportiva per favorire l’aggregazione e l’attività fisica sul territorio".
Nel bilancio di previsione c'è anche un'attesa opera pubblica: la passerella che collegherà le due sponde del fiume Marecchia e quindi anche i due percorsi ciclabili. L'opera è stata inserita ed è in attesa del finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna.
Rimangono stabili le tariffe Imu e Tari: "Puntiamo al recupero dell'evasione per garantire un sistema fiscale equo e sostenibile. La spesa per il personale, inoltre, rimane entro i limiti di legge, assicurando l’efficienza dei servizi pubblici e il mantenimento del turnover".
Un altro importante aspetto riguarda la sostenibilità del debito. Il Comune ha ridotto il numero dei mutui a 43, rispetto ai 105 del 2014, e il debito è ora considerato pienamente sostenibile. La spesa per interessi passivi è in diminuzione, liberando risorse per il finanziamento della spesa corrente e per nuovi investimenti.
"Il bilancio di previsione 2026-2028 segna un altro capitolo positivo e rappresenta per San Leo un ulteriore passo verso la continuità di sviluppo e stabilità. La nostra priorità resta il benessere dei cittadini, con investimenti mirati su infrastrutture, ambiente e servizi. Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, abbiamo mantenuto una gestione prudente e responsabile, aumentando l’autonomia finanziaria che ci consente di guardare al futuro con fiducia. Il nostro Comune è solido, e siamo pronti ad affrontare insieme i nuovi progetti che contribuiranno a rendere San Leo ancora più forte e sostenibile", chiosa il sindaco Bindi.