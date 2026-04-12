San Leo, perde il controllo della bici in discesa: ricoverato in eliambulanza

Il ferito è un cicloturista di nazionalità francese

Incidente stradale oggi (domenica 12 aprile), intorno alle 12.15, sulla strada Leontina, località Agenzia, in Alta Valmarecchia. Un uomo di circa 40 anni, di nazionalità francese, è stato ricoverato in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena, dopo una rovinosa caduta in bicicletta. L'uomo fa parte di un gruppo di cicloturisti, alloggiati in un bike hotel di Riccione: assieme a loro stava percorrendo la strada Leontina, in direzione San Leo-Pietracuta, quando nell'affrontare una curva, all'altezza della località Agenzia, ha perso il controllo della bicicletta. Il 40enne è caduto, sbattendo il volo sul suolo stradale. È stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con autoambulanza e automedica. Per il ricovero in ospedale è stato allertati l'elisoccorso. Sul posto anche i Carabinieri di San Leo.