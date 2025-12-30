Pierdomenico Gambuti, lo storico geometra del Comune di San Leo va in pensione

Il ringraziamento del sindaco: "Dedizione, impegno, professionalità e forte attaccamento alla maglia"

Per lo storico geometra del Comune di San Leo, Pierdomenico Gambuti, è giunto il tempo della pensione dopo 45 anni di servizio. Il sindaco e l'amministrazione comunale, in un post sui social, esprimono il loro ringraziamento per "una carriera lunga e preziosa, costellata da dedizione, impegno, professionalità e forte attaccamento alla maglia". Metafora calcistica che calza a pennello: Gambuti è stato per anni dirigente della Junior Valmarecchia, apprezzata società di calcio giovanile, e oggi è responsabile del settore giovanile del Novafeltria. Inoltre Gambuti è anche promotore dell'iniziativa "Sport con Gioia", convegno che ogni anno richiama in Alta Valmarecchia i protagonisti dello sport. "Al geometra Gambuti va l'encomio dell'amministrazione per il contributo umano e professionale lasciato in tanti anni di lavoro, insieme ai migliori auguri per questa nuova fase della vita", chiosa l'amministrazione comunale leontina.