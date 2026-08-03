San Leo, Sant'Agata Feltria e la Santarcangiolese: ecco l'elenco dei nuovi cantieri stradali del Riminese

Saranno finanziati dalla Provincia di Rimini con risorse proprie dell'ente

Tre milioni e 150.000 euro di variazione di bilancio provinciale, grazie a risorse prelevate dall'avanzo di bilancio, che permetteranno interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade della Provincia di Rimini. A fare il punto sui lavori è il presidente dell'ente provinciale Jamil Sadegholvaad: "Si tratta innanzitutto di 2.550.000 euro per interventi di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità provinciale, 160.000 euro per l’ispezione di ponti, 300 mila euro che vanno a integrare le risorse per le manutenzioni stradali dei nuclei Conca, Centro e Marecchia, e 140.000 euro di contributi ai due Comuni interessati per la messa in sicurezza e la riqualificazione della Sp 14 Santarcangiolese”.

Nel dettaglio, i territorio interessati dagli interventi sono San Clemente, Mondaino, San Leo (strada provinciale 89bis), Sant'Agata Feltria (la frana sulla sp Sapigno), Monte del Prete Basso nel Comune di Saludecio. Tra gli interventi quelli sulla Sp 13 bis a Santarcangelo e Bellaria. Seicentocinquantamila euro serviranno invece per la manutenzione della sp 120 nel Comune di Poggio Torriana e per il tracciato del percorso

Per quanto concerne i 140 mila euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione della Santarcangiolese, si tratta di due contributi ai Comuni di Montescudo-Montecolombo (100.000 euro) e Poggio Torriana (40.000 euro).