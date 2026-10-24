Halloween Ronde San Leo, un halloween spettacolare con i campioni del rally: ci sarà anche il giro notturno

Presentata alla Fortezza la sesta edizione della manifestazione, in programma il 30 e 31 ottobre. La prova speciale Torrente San Marino sarà percorsa quattro volte

La suggestiva cornice della Fortezza di San Leo ha ospitato questa mattina la conferenza stampa di presentazione del 6° Halloween Ronde, manifestazione organizzata dalla Scuderia San Marino, in programma venerdì 30 e sabato 31 ottobre. Un appuntamento ormai consolidato nel calendario motoristico del territorio, che quest’anno trova proprio a San Leo il cuore della competizione. Alla conferenza sono intervenuti il sindaco di San Leo Leonardo Bindi, il presidente della Scuderia San Marino Roberto Selva, il vicesindaco Valentina Guerra, il consigliere comunale Moredo Gjolena e gli equipaggi protagonisti della gara Alessio Pisi, vincitore delle edizioni 2025 e 2023, Elia Pignani e il navigatore Fabrizio Gorrieri. Sarà infatti il territorio di San Leo a ospitare la maggior parte della gara, con la prova speciale Torrente San Marino, da ripetere per quattro volte. Il primo passaggio è previsto nella serata di venerdì 30 ottobre, in un suggestivo appuntamento in notturna, mentre le altre tre tornate si svolgeranno nella giornata di sabato 31 ottobre. Anche il riordino sarà ospitato tra le suggestive strade del centro storico di San Leo, contribuendo a portare il rally nel cuore del borgo e a rafforzare il legame tra la manifestazione e il territorio. Proprio sul rapporto tra la manifestazione e il territorio si è soffermato il sindaco Leonardo Bindi, che ha sottolineato l’importanza dell’accordo raggiunto con la Scuderia San Marino, definendolo un punto di partenza per future collaborazioni. Un entusiasmo condiviso dall’intera Giunta comunale, che ha accolto con favore l’arrivo della manifestazione sulle strade di San Leo. Soddisfazione anche nelle parole del presidente della Scuderia San Marino Roberto Selva, che ha confermato il lavoro svolto per allestire “un’altra bella manifestazione”, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni e degli standard di sicurezza necessari a garantire il corretto svolgimento della competizione. La prova speciale Torrente San Marino si preannuncia veloce e spettacolare, con un elenco partenti di livello che promette una sfida particolarmente interessante. Tra i protagonisti ci sarà anche Alessio Pisi, già vincitore della Halloween Ronde nel 2023 e nel 2025. “Come ogni pilota che scende in gara, l’obiettivo è fare il meglio possibile e cercare di vincere, anche se la concorrenza è tanta”, ha spiegato Pisi, che ha definito molto bella la nuova prova speciale. Un elemento di ulteriore interesse sarà rappresentato dal fatto che il percorso verrà affrontato per la prima volta in gara: "Questo fa sì che tutti partano allo stesso livello”. Grande entusiasmo anche per Elia Pignani e Fabrizio Gorrieri, entrambi originari di San Leo, che vivranno quindi una gara particolarmente sentita sulle strade di casa. Per i due protagonisti, la nuova prova speciale risponde pienamente alle aspettative dei piloti e rappresenta un ulteriore elemento di fascino per una competizione che si prepara a regalare spettacolo.