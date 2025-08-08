San Marino, 12 agosto chiuso il piano -2 del parcheggio dell'ospedale

La chiusura motivata da lavori di manutenzione e sostituzione dei corpi illuminanti

Martedì 12 agosto il piano -2 del parcheggio dell'ospedale (il “P4” situato sotto l’istituto di credito) rimarrà chiuso per l'intera giornata. La chiusura è dovuta alla necessità di effettuare lavori di manutenzione e sostituzione dei corpi illuminanti. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, l'area sarà transennata già dalle 21:30 di lunedì 11 agosto.

Sarà possibile usufruire degli altri parcheggi disponibili attorno all’area dell'Ospedale di Stato, in particolare quello multipiano in via La Toscana.