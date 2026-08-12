San Marino, addio a Loris Zanotti: con la nazionale di calcio del Titano giocò a Wembley

"Ci rivediamo a San Marino", l'iconica frase che rivolse a David Platt

Un lutto profondo colpisce la comunità sportiva sammarinese. All'età di 63 anni si è spento Loris Zanotti, ex centrocampista della Nazionale negli anni Novanta. A rendere nota la scomparsa è stato il Cosmos, club nel quale l’atleta aveva militato lasciando ricordi indelebili. Tra le tappe più significative del suo percorso figura la sfida disputata nel tempio di Wembley contro l'Inghilterra. Una serata rimasta impressa per il rigore parato da Pierluigi Benedettini al capitano britannico David Platt. Proprio al termine di quell'incontro avvenne l'episodio destinato a fare epoca: di fronte alla stretta di mano di Platt negli spogliatoi, il mediano sammarinese rispose con fierezza: "Ci rivediamo a San Marino". Una frase spontanea, divenuta istintivamente il simbolo di un'intera comunità calcistica.

A cogliere l'eredità umana e agonistica del calciatore è il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri: "Con la scomparsa di Loris perdiamo un apripista del nostro movimento agonistico, un atleta capace di indossare la maglia biancoazzurra con dignità e smisurato spirito di appartenenza. Quel suo commento a Wembley è la dimostrazione di come si possa affrontare una potenza mondiale a testa alta. Alla famiglia e ai dirigenti del Cosmos va il conforto partecipe delle istituzioni".