San Marino, addio a Sebastiano Bastianelli: storico psichiatra e professore universitario

Figura di riferimento sul Titano anche al di fuori del mondo accademico, impegnato soprattutto in ambito socio sanitario

San Marino e la sua Università piangono Sebastiano Bastianelli, morto a 75 anni, che è stato una figura di riferimento nel percorso dell'Ateneo sammarinese, dov'è stato direttore del Dipartimento di Scienze Umane e docente. Il rettore, la direttrice generale, gli accademici, lo staff e la comunità universitaria tutta ne ricordano l'impegno appassionato, la spiccata sensibilità e la profonda lucidità espressi nelle tematiche affrontate e nei rapporti con i professori, gli studenti e tutte le altre persone coinvolte nelle attività che ha svolto per organismi come l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile, da direttore, e il Consiglio dell'Università, da membro. Ha inoltre curato il servizio di ascolto e consulenza psicologica dedicato agli iscritti e al personale. Figura di riferimento sul Titano anche al di fuori del mondo accademico, impegnato soprattutto in ambito socio sanitario, ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo dell'Ateneo e al benessere della comunità sammarinese.

ANSA