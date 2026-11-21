San Marino, al via il corso di alta formazione in Infermieristica pediatrica

Nove moduli e 60 ore di didattica fino a giugno 2027 per approfondire il neurosviluppo nei primi mille giorni di vita e il sostegno alla genitorialità

Ha preso avvio oggi il Corso di Alta Formazione in Infermieristica Pediatrica, organizzato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino in collaborazione con le infermiere dell’Ambulatorio di Pediatria Preventiva e Sociale della UOC Pediatria dell’Istituto per la Sicurezza Sociale.

Dedicato alla sorveglianza del neurosviluppo e al sostegno della genitorialità nei primi mille giorni di vita, il corso è diretto dal professor Nicolò Scuderi e si rivolge agli infermieri e alle infermiere dell’area materno-infantile.

La prima giornata si terrà dalle ore 9 nella sede universitaria del Dipartimento Storico e Giuridico, in via Salita alla Rocca 44, a San Marino Città. Dopo la presentazione del corso e i saluti istituzionali, il programma affronterà il tema delle cure pediatriche integrate e della collaborazione tra i professionisti che si occupano della salute dei bambini e delle loro famiglie.

Spazio anche all’esperienza sammarinese di integrazione tra ospedale e territorio e all’attività dell’Ambulatorio di Pediatria Preventiva e Sociale.

Il percorso si articola in nove moduli, per un totale di 60 ore di didattica, e proseguirà fino a giugno 2027. Tra i temi affrontati figurano lo sviluppo psicomotorio, la promozione della salute materno-infantile, la comunicazione con le famiglie e il riconoscimento precoce di possibili segnali di difficoltà nello sviluppo.

“La collaborazione tra Università e sistema sanitario testimonia il valore di una formazione capace di dialogare con l’esperienza dei servizi – afferma il Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Teodoro Lonfernini –. Investire nelle competenze dei professionisti significa offrire nuove opportunità di crescita e mettere la conoscenza al servizio della comunità”.

“I primi mille giorni di vita rappresentano una fase determinante per il neurosviluppo e il benessere futuro di ogni bambino – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità, Massimo Andrea Ugolini –. Investire nella prevenzione, nella sorveglianza dello sviluppo e nel sostegno alla genitorialità significa offrire maggiori opportunità alle nuove generazioni. In questo contesto, la formazione specialistica e la collaborazione multidisciplinare tra professionisti sono fondamentali per rafforzare una sanità territoriale sempre più vicina ai bambini e alle loro famiglie, capace di riconoscerne precocemente i bisogni e accompagnarli fin dalle prime fasi della vita”.

“L’avvio del corso valorizza il lavoro delle professioniste della Pediatria Preventiva e Sociale e l’esperienza maturata nel rapporto quotidiano con i bambini e i genitori – conclude il Direttore Generale dell’ISS, Claudio Vagnini –. Investire nella formazione e nella collaborazione tra professionisti significa rafforzare la capacità dei servizi di accompagnare le famiglie, ascoltarne i bisogni e offrire un sostegno attento fin dalle prime fasi della vita”.