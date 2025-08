San Marino, al via la preparazione: il presidente Montanari, "Confido nella promozione in C"

Le parole del patron della squadre del Titano: "Scelta di Malgrati come allenatore? Volontà di tornare nel professionismo e di rimanervi"

di Riccardo Giannini

Oggi (domenica 3 agosto) il San Marino si è radunato a Chianciano Terme per iniziare il ritiro precampionato. Dopo la salvezza dello scorso anno, i Titani alzano l'asticella: l'obiettivo è un campionato di vertice. In panchina è stato scelto un tecnico emergente con esperienze in B e in C: Andrea Malgrati, classe 1983. Il mercato ha portato giocatori di alto profilo, su tutti gli ex Lucchese Coletta e Visconti, e anche alcuni veterani come Alessandro Fabbri che porteranno carisma ed esperienza nello spogliatoio. Poi ci sono i confermati, i giovani della Juniores che bene hanno figurato, e i due nazionali sammarinesi, Tosi e Filippo Fabbri, quest'ultimo insignito della fascia di capitano. Una scelta, quella della fascia, fatta in prima persona dal presidente Montanari, che per la consueta chiacchierata di inizio stagione sceglie di usare poche parole, ma incisive e "pesanti" come pietre.

Presidente, grazie per la disponibilità. Prende il via la nuova stagione del San Marino: quali sono le sensazioni sue in merito?

"Positive".

In rosa tanti volti nuovi, ma anche due colonne sammarinesi, Filippo Fabbri e Tosi. C'è soddisfazione per aver tenuto entrambi?

"Molta soddisfazione unita alla scelta da me voluta di nominare Fabbri capitano".

Con Deoma c'è sintonia totale. Il ds anche questa estate sta facendo un significativo restyling della rosa: come sta valutando il lavoro del suo ds?

"Un crescendo di novità importanti e inserimenti in rosa".

C'è qualcosa da rimproverargli?

"Di non aver portato in Lega Pro il San Marino Calcio alla prima stagione. Confido nella seconda".

Giocatori del calibro di Coletta e Visconti hanno scelto San Marino nonostante le offerte dalla C: un bel segnale di stima verso il suo progetto, non trova?

"Sicuramente. Viene percepita maggiormente la serietà, la correttezza , la trasparenza, le intenzioni e la permanenza delle persone chiavi del San Marino Calcio".

Malgrati, giovane tecnico di talento, ma i mari della D sono spesso tempestosi. Come nasce la scelta del tecnico ex Lecco?

"Dalla volontà di entrare nel professionismo e restare nel professionismo".

Obiettivo serie C già da questa stagione?

"Se lo chiede a me la risposta appare scontata. Domanda da fare al Ds".

Il suo arrivo a San Marino, non nascondiamoci, fu accolto da qualche mugugno di troppo. E invece il San Marino si è salvato sul campo e si sta consolidando come società, non solo per il patrimonio tecnico. Cosa vuole rispondere ora ai suoi detrattori?

"Il tempo è galantuomo. Sempre!"

Un gruppo di tifosi ha presentato una petizione per riportare il San Marino ad Acquaviva. Può pesare il dover giocare a Cattolica ogni domenica?

"Pesa economicamente ed è un mio problema. Pesa sportivamente ed è un problema del Ds e Mister. Pesa moralmente ed è un problema di altri".

È preoccupato da una possibile collocazione nel girone F?

"I problemi si affrontano quando avvengono. Non prima. E non si può fare progetti vincenti sperando di affrontare gironi agevoli o avversari morbidi. Si deve vincere nel campo con merito con chiunque. Questo il mio pensiero nel calcio, come nel lavoro e come nella vita".

In C molti club hanno palesato difficoltà economiche. San Marino è una piazza che dal punto di vista dei ricavi non ha grandi potenzialità, in termini di sponsor e botteghino. C'è qualche piano per sviluppare i ricavi oppure si cercherà di fare del player trading importante, negli anni a venire?

"La prossima apertura del centro sportivo di proprietà (a lavori ultimati), unito alla creazione di scuola calcio maschile e femminile, insieme alla composizione di squadre under 12-13-14-15-16-17, sarà la base di partenza per creare ricavi nel futuro del San Marino Calcio".