San Marino, altra raffica di acquisti: Gasti, Silvestri e Corigliano

Due nuovi difensori e un centrocampista a disposizione di Ingenito dalla partita dell'8 febbraio con l'Atletico Ascoli.

Altri tre acquisti per il San Marino del presidente Montanari. Dall'Aquila arriva il centrocampista Fabio Corigliano, classe 2000, soffiato alla concorrenza del Giulianova. Corigliano, cresciuto nel vivaio della Fiorentina, è una mezzala dalle spiccate doti offensive, impiegabile anche come trequartista. Serviva inoltre un difensore che potesse dare ricambio ai titolari: il ds Dipierro e il responsabile dell'area tecnica Ferroni hanno puntato sul 2005 Ivan Silvestri, cresciuto nei vivai di Alessandria e Sampdoria. Per la fascia destra di difesa un altro under, il 2006 scuola Torino Habtamu Gasti. I tre saranno disponibili dalla gara di domenica 8 febbraio contro l'Atletico Ascoli. Domani (domenica 1 febbraio) per i Titani sfida salvezza al Calbi contro la Recanatese. Ingenito dovrebbe far partire Baldé dal primo minuto in difesa, al fianco di Ale, mentre a centrocampo Milazzo giocherebbe con Di Palma e un under tra Wanchope e Mwape. Sulla trequarti in tre per due posti: Gasperoni, Cum e Sambou. Davanti spazio a Della Salandra. Volpe e Masala partiranno dalla panchina.

Come cambia il San Marino

SAN MARINO* (4-3-2-1): Meli (Sibilano, Barone) - Muteba (Boayke, Gasti), Ale (Pericolini, Shiba), Baldé (Silvestri), Brighi (Barsi) - Ziello (Corigliano, Di Palma), Milazzo (Useini), Wanchope (Mwape) - Masala (Sambou), Moriano (Omoruyi, Cum, Brancato) - Volpe (Della Salandra, Melloni, Giacomini).

*In corsivo gli Under