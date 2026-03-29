San Marino, altra "scoppola": la Maceratese passa 3-0

Sesta sconfitta nelle ultime 7 gare per la squadra del presidente Montanari

Continua la crisi del San Marino, che affonda anche all'Helvia Recina-Brizi: la Maceratese, coinvolta nella lotta playout, vince 3-0. Il tecnico biancorosso Di Lauro, dopo l'esordio con sconfitta con l'Atletico Ascoli, trova la prima vittoria grazie alle reti degli attaccanti Osorio e Ciabuschi, nel finale il suggello dell'ex Ascoli Gagliardi. Biagioni ha cambiato l'assetto tattico, passando al 3-4-3 con l'under Silvestri in difesa assieme a Shiba e Ale, il secondo under Mwape a centrocampo con Corigliano e il terzo, Rubino, nel tridente offensivo con Gasperoni e Melloni, ma non è stato sufficiente per ritrovare i punti. Titani penultimi a 21, a pari merito con il Castelfidardo, sconfitto dall'Unipomezia, a -1 dalla Recanatese che ha perso lo scontro diretto con il Chieti, ora a +4 sui Titani. Con il Sora a 31 punti e la Recanatese a 33, in questo momento sono tre le squadre a retrocedere direttamente. San Marino in crisi nera: 6 sconfitte nelle ultime 7 gare, 9 nelle ultime 11. Il mercato di gennaio, finora, non ha portato frutti: la partita a scacchi - richiamando una nota immagine del presidente Montanari con una maxi pedina sulla scacchiera - rischia di finire molto male.