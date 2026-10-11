San Marino, anche la Valsanterno passa al Calbi (0-1)

Decide un gol di Pirazzoli

San Marino - Valsanterno 0-1

SAN MARINO: Munari, Gentili (1' st Tesse), A.Cuomo (40' st Ottaviani), Pina Nunes (40' st Stirpe), Bracelli, Mechetti, Miletta, Papa, Traini, Macchitella (19' st Cestra), Agogo. A disp.: Mastrogiacomo, Di Martino, Diallo, Mhilli, Khedr. All.: Forchino.

VALSANTERNO: Bracchetti, Benini (12' st R.Castagnini), Zanini (15' st Valentini), Pirazzoli (36' st Fiengo), Alpi, G.Castagnini, Simone, Benincasa (1' st Penazzi), Sona, Galanti (20' st Cavina), A.Bovo. A disp.: M.Bovo, Brisc, Marashi, Lanzoni. All.: Benazzi.

ARBITRO: Ghirardi di Ravenna.

RETI: 12' pt Pirazzoli

AMMONITI: Pirazzoli, Benincasa, Mechetti, A.Cuomo, Zanini, Pina Nunes, Alpi, Valentini, Cestra.

ESPULSI: 15' st Papa.

CATTOLICA Il San Marino ci prova, mette in mostra una manovra offensiva migliore rispetto alle prime sei giornate di campionato, grazie a un Traini deluxe in formato rifinitore, ma la palla non entra e la Valsanterno può festeggiare tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Al Calbi finisce 1-0, con gol decisivo di Pirazzoli in avvio e i Titani che dopo un'ora si ritrovano in dieci per l'espulsione di Papa. Nastro riavvolto all'indietro: Forchino esclude Cestra, schierando un 4-1-4-1 con Pina Nunes davanti alla difesa, Miletta a destra e Agogo a oscillare tra sinistra e centro. La Valsanterno si schiera con il 4-3-2-1, con Simone e Bovo alle spalle di Sona. Dieci minuti di studio, poi la Valsanterno inizia a spingere. Al 12' Benini lancia in area per Sona, che spalle alla porta fa sponda per Simone, chiuso in angolo dall'ottimo intervento di Mechetti. Sul corner la palla arriva in area, ci prova di testa Bovo, ma il rimpallo con un difensore favorisce Pirazzoli che calcia al volo di destro: nulla da fare per Munari, Valsanterno in vantaggio. Il San Marino replica al 16' con Papa, che in area, da posizione defilata, cerca di piazzare il pallone nell'angolino alla destra del portiere. Palla fuori. Al 23' la Valsanterno sfiora il bis con una veloce ripartenza: Sona apre per Pirazzoli, che fa un passo e dal limite calcia di potenza di destro, Munari si distende e respinge. Al 33' Pina Nunes sale in cattedra con una magistrale apertura sulla sinistra per Papa, Traini si allarga a sinistra, riceve e crossa, la difesa ospite allontana la minaccia. I Titani ci provano, al 36' Traini fa sponda lanciando sulla corsa Agogo, che si ritrova a tu per tu con Bracchetti: l'esterno offensivo sceglie il pallonetto, ma la sfera termina alta. Agogo ha comunque il passo di un giocatore di categoria superiore e al 38' Benincasa per fermarlo, sulla fascia, rischia di prendere il rosso per un fallo da ultimo uomo: l'arbitro Ghirardi opta per il giallo. Sulla punizione San Marino vicino al pari: batte Cuomo, Bracchetti in uscita viene anticipato da un difensore, Bracelli non riesce a concludere nella porta sguarnita, la sfera arriva ad Agogo il cui tiro è respinto da un difensore, poi al limite ci prova Gentili: Bracchetti, nel recuperare la posizione, si esalta con una parata di piede da hockey, prima del fischio dell'arbitro per fuorigioco che avrebbe vanificato l'eventuale tap-in di Mechetti. Clamorosa l'occasione sprecata dai Titani al 44': Traini ancora nei panni del rifinitore lancia Macchitella che ha la porta spalancata, ma il n.10 controlla male il pallone e l'azione sfuma. Nel recupero ci prova Macchitella, ma il destro è alto. A inizio ripresa ennesimo assist di Traini per Papa, murato dalla difesa, mentre Simone in accelerazione ne salta due, ma il suo tiro di destro, leggermente deviato da un difensore, termina di poco a lato. Al 60' il San Marino rimane in dieci per il rosso a Papa, reo di un fallo di reazione. Forchino manda in campo Cestra: è un 4-2-2-1, con il neo entrato e Agogo a supporto di Traini. I Titani nonostante l'inferiorità numerica rimangono in partita, anche se la Valsanterno non concede più nulla, creando un paio di pericoli in contropiede. A cinque minuti dalla fine Forchino vara il 3-3-1-2: il 2007 Stirpe prende posto in mediana tra Miletta e Agogo, Cestra opera alle spalle dei due "perticoni" Traini e Ottaviani. Ma all'89' è Munari a salvare su un contropiede ospite. Dopo cinque minuti di recupero cala il sipario sulla partita, con il San Marino che esce dal campo con più di un rimpianto.