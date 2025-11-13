San Marino, Babbi va all'Ancona. Rivoluzione Ferroni

Ancor prima dell'inizio del mercato di riparazione, la squadra del Titano cambia volto

Lorenzo Babbi lascia il San Marino. Il giocatore ha rescisso il contratto e si è accasato all'Ancona. Procede quindi la rivoluzione avviata con il cambio, nel ruolo di ds, tra Daniele Deoma e Alessio Ferroni.

PORTIERI In estate Deoma si era affidato, come coppia di portieri, all'esperto Jacopo Coletta e all'Under Edin Ajradinoski. Il primo si è fermato per un infortunio al ginocchio, il secondo ha rescisso il contratto. Deoma ha pescato sul mercato degli svincolati, con l'ex Recanatese Gabriel Meli. Ferroni ha aggiunto il secondo portiere: l'Under Stefano Barone (2007).

DIFENSORI In casa San Marino Filippo Fabbri, Alessandro Fabbri ed Enrico Pezzi sono finiti ai margini ancor prima dell'arrivo di Ferroni. Pezzi ha rescisso, gli altri si vedrà. Malgrati, nella difesa a tre, ha puntato su Shiba (svincolato ingaggiato da Deoma), Ale e l'Under 2006 Brighi. Come braccetti possono giocare Pericolini, l'under Turini (ingaggiato da Ferroni) e Tosi (Malgrati lo sta impiegando ultimamente da quinto), ma serve un altro difensore centrale. Se ne parlerà a dicembre.

CENTROCAMPISTI Nel ruolo di quinto di sinistra c'è l'Under Lecchi (2007), l'alternativa è l'over Tosi. A destra scaldano il motore gli svincolati presi da Ferroni: Cum, Muteba e Barsi. A centrocampo Malgrati ha scelto Gulinatti come regista, affiancato ai lati da Visconti e Useini. Wanchope (2007) e Tezzele (2006) sono le alternative nel ruolo di mezzala sinistra e regista, Di Palma, svincolato ex Messina tesserato da Ferroni, è l'unico incontrista di ruolo. In più c'è il 2007 Golfarelli. Ha rescisso il contratto Maimone, che era stato portato a San Marino da Deoma. In teoria il reparto è completo con 5 quinti e 7 interni (Barsi e Cum possono giocare come mezzali).

ATTACCANTI Reparto letteralmente sfoltito da Ferroni: via D'Antona, Bennici, Provazza, in partenza anche Florescu. Merlonghi ha rescisso il contratto. Al momento Malgrati ha a disposizione Gasperoni, Moriano e Stickler, Giacomini è infortunato. Il reparto è destinato ad accogliere un rinforzo, forse due perché Stickler sarebbe sotto osservazione.

Riccardo Giannini