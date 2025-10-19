San Marino, basta un gol di Gasperoni: Castelfidardo battuto 1-0

I Titani disputano una buona gara, anche se non manca qualche affanno nel finale

San Marino - Castelfidardo 1-0

SAN MARINO: Meli, Pericolini, Lecchi, Brighi, Ale, Shiba, Useini (29' st Wanchope), Gulinatti, Babbi (33' st Moriano), Visconti (35' st Maimone), Gasperoni (26' st Merlonghi). A disp.: Di Ghionno, Tosi, Golfarelli, Provazza, Berardi. All.: Malgrati.

CASTELFIDARDO: Eyad, Fiscaletti, Valentino, Abbagnale, Paramatti, Bugari, Taddei (1' st Traini), Clerici (15' st Bartoli), Morais, Palestrini (15' st Zanutel), Kari (27' st Cilenti). A disp.: Coccia, Castorina, Locanto, Dovhanyk, Tarulli. All.: Monaco.

ARBITRO: Benestante di Aprilia.

ASSISTENTI: Camilli di Roma e Calce di Cassino.

RETI: 43' pt Gasperoni.

AMMONITI: Palestrini, Gasperoni, Useini, Brighi.

CATTOLICA Seconda vittoria stagionale per il San Marino, che regola di misura il fanalino di coda Castelfidardo. Malgrati conferma il 3-5-2 di Pomezia, con Babbi e Gasperoni in avanti. La squadra di casa mette subito pressione ai marchigiani, al 12' Eyad para a terra su Pericolini. Cinque minuti dopo il portiere alza il livello di difficoltà dell'intervento per negare il gol a Gasperoni, servito da Babbi. I Titani rischiano al 27' su una ripartenza di Taddei, ma il tiro trova Meli pronto alla deviazione in angolo. Reclama il San Marino al 35' quando Babbi viene trattenuto in area, mentre al 39' Lecchi si libera, ma nel suo sinistro c'è potenza e non precisione: palla alta. Al 42' Babbi non sfrutta un assist di Gasperoni, l'ex Imolese perde il tempo per la battuta a rete, ma un minuto dopo Pericolini serve Gasperoni, che salta un avversario, entra in area e batte imparabilmente Eyad. Nella ripresa sono ancora i Titani a fare la partita, con Useini in evidenza. L'occasione più ghiotta arriva al 75': Babbi serve Lecchi, il sinistro termina di poco fuori. Nel finale qualche brivido per i Titani, tra le cui fila hanno esordito i 2005 Wanchope e Moriano: Meli sventa una situazione a rischio all'89', Paramatti nel recupero calcia alto.