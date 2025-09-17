San Marino beffato a Cattolica: il Termoli passa 1-0

Un gol di Magnani decide il recupero della prima giornata del girone F di Serie D

SAN MARINO (3-4-3): Meli 6; Pericolini 5.5 (16' st Tosi 6), F.Fabbri 6, Ale 6 (42' st Giacomini n.g.); A.Fabbri 6, Useini 6 (45' st Gulinatti n.g.), Visconti 6.5, Lecchi 5.5; Gasperoni 6 (29' st Merlonghi 6), Rizzi 5.5, Stickler 5.5 (22' st D'Antona 5.5). A disp.: Ajradinoski, Golfarelli, Maimone, Pezzi. All.: Malgrati.

TERMOLI (3-5-2): Iannaccone 6; De Pace 6 (2' st Avolio 6), Magnani 7, Biguzzi 6.5; Tracchia 6, Ceesay 6.5 (27' st Thiane 6), Hysaj 6, Mercuri 6.5 (22' st Antonacci 6), Galdo 6 (17' st Colabella 6); Romano 6 (17' st Cancello 6), Manara 6. A disp.: Giangregorio, Toffolo, De Risio, Marrone. All.: D'Adderio.

ARBITRO: Volpi di La Spezia 6.5.

RETI: 8' st Magnani.

AMMONITI: Ceesay, Magnani.

CATTOLICA Seconda sconfitta nelle prime due gare di campionato per il San Marino, che cede a un ordinato e solido Termoli. Come già successo lo scorso anno in diverse occasioni, ai Titani è fatale un calcio piazzato. Nel primo tempo buona partenza del Termoli, poi il San Marino prende le misure all'avversario, cercando di sfondare sull'out di destra: all'11 Visconti lancia rasoterra in profondità, dopo un recupero di Filippo Fabbri, Stickler taglia a destra oltre la difesa, ma poi il suo traversone rasoterra trova la parata bassa di Iannaccone. Al 21' Rizzi guadagna un calcio di punizione che Gasperoni spedisce alto. Dopo la mezz'ora si rifà vedere in attacco il Termoli: il tiro di Mercuri è impreciso, poi la mezzala non riesce a correggere in rete una velenosa punizione dalla destra, che Meli non intercetta. Il portiere poi fa sua la palla. A fine tempo si accendono ancora Visconti e Gasperoni, ma sul cross Rizzi non arriva alla deviazione vincente. La gara si sblocca nella ripresa: al 53' angolo da destra di Mercuri, Magnani seppur trattenuto e sbilanciato riesce a colpire di testa e a infilare l'incolpevole Meli sulla sua sinistra. Al 56' il San Marino rischia con una palla persa sanguinosa, Mercuri si disimpegna in slalom, ma non si intende con Manara, che non arriva col tempismo giusto per il destro a rimorchio. Alla fine il tiro dell'ex viene respinto dal muro difensivo. La squadra di casa ha davanti più di mezz'ora per pareggiare, ma nonostante la regia di Visconti, il gioco non trova sbocchi, con Iannaccone che risulta inoperoso. L'unico vero brivido arriva all'82' su un cross di Tosi, Rizzi non riesce a trovare la zampata vincente, con il portiere che fa sua la palla.