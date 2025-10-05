San Marino, Calbi ancora stregato: passa l'Atletico Ascoli (0-3)

I Titani subiscono nel primo tempo il gol dell'0-1, poi nel finale gli ospiti arrotondano

San Marino - Atletico Ascoli 0-3

SAN MARINO: Meli, Stickler (18' st Provazza), Lecchi; Tosi (28' st Shiba), Ale, Pericolini; Useini, Gulinatti (40' st Merlonghi); Babbi (18' st Giacomini), Visconti, Florescu (1' st Gasperoni). A disp.: Di Ghionno, Maimone, Golfarelli, D'Antona. All.: Malgrati.

ATLETICO ASCOLI: Di Giorgio, Bucco, Mazzarani, D'Alessandro, Nonni, Sbrissa, Sardo (32' st Antoniazzi), Coppola (22' st Belloni), Maio (39' st Didio), Minicucci (16' st Muro), Vechiarello (44' st Camilloni). A disp.: Galbiati, Feltrin, Oddi, Carbone. All.: Seccardini.

ARBITRO: Curcio di Siena.

ASSISTENTI: Graziano di Vicenza e Cappellaro di Verona.

RETI: 27' pt Nonni, 41' st Vechiarello, 45' st Didio.

AMMONITI: Minicucci, Gulinatti, Belloni, Vechiarello.

CATTOLICA Quinta sconfitta in sei gare per il San Marino, al termine di un match condizionato dal forte vento. I Titani subiscono due reti nei minuti finali, per una sconfitta pesante anche nella forma. Festeggia invece l'Atletico Ascoli, che nelle prime cinque partite di campionato aveva raccolto solo due punti. Al Calbi Malgrati conferma il 3-5-2, schierando il neo acquisto Florescu dal primo minuto ed escludendo Gasperoni dall'undici iniziale. Stickler prova a farsi vedere nei primi minuti, l'Atletico Ascoli replica pressando alto. La prima occasione è per gli ospiti al 17', con un colpo di testa di Sbrissa su calcio d'angolo, Meli vola a deviare a mani aperte. Il San Marino continua a pagare dazio ai calci piazzati: al 27' Coppola batte una punizione dalla trequarti destra, Sbrissa prolunga, Nonni di testa trova una parabola che scavalca Meli e porta in vantaggio l'Atletico Ascoli. Al 39' veloce ripartenza degli ospiti con diagonale di Sardo che termina fuori. Il primo tiro dei locali arriva al 44' con Visconti, ma la mira è imprecisa.

Nella ripresa Malgrati inserisce Gasperoni per l'impalpabile Florescu, subito il neo entrato serve Stickler, cross a rimorchio per Visconti che non trova il tempo per la battuta a rete. Spinge il San Marino, ma pecca di precisione in rifinitura. Al 74' il neo acquisto Shiba sbaglia il retropassaggio, Meli in uscita a valanga salva la porta e avvia il contropiede. Provazza prova a finalizzare, ma non inquadra il bersaglio. Nel finale l'Atletico Ascoli arrotonda. All'86' Vechiarello viene lasciato libero in progressione per vie centrali, il destro dal limite dell'area viene deviato da Ale, Meli prova a metterci una pezza, ma tocca solamente il pallone dopo il cambio di traiettoria. Al 90' ripartenza ospite, Didio viene servito in profondità e con freddezza supera Meli in uscita con il destro.

Riccardo Giannini