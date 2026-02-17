San Marino Calcio da record: 57 giocatori passati sul Titano in questa stagione

La squadra non vince dal 30 novembre, con il cambio in panchina 2 pareggi e 5 sconfitte

Quasi sessanta giocatori movimentati, due allenatori (Malgrati e Ingenito) e tre diversi direttori sportivi (Deoma, Ferroni, Dipierro). La stagione del San Marino è da record, non per le prestazioni in campo, ma per il numero di giocatori arrivati sul Titano. E non è finita: perché in questo momento Ingenito ha a disposizione 3 soli centrali difensivi (Ale, Silvestri e Del Tufo) e dovrà arrivare qualche rinforzo dal mercato degli svincolati. C'è chi invece è arrivato, come Baldè, per poi ripartire subito (in questo caso per problemi fisici). Tra i pali sorprendente l'esclusione di Meli - in rotta con la società - e l'arrivo di Bolchini, praticamente inattivo da prima del Covid, mentre Coletta era stato messo fuori causa da un grave infortunio a inizio stagione. In difesa già con la direzione Deoma erano emersi i primi problemi, con Alessandro e Filippo Fabbri, nonché Pezzi, messi dopo poco tempo fuori rosa. Da ds Ferroni ha portato Barsi e Turini, poi usciti dai radar, quando Ferroni è diventato responsabile dell'area tecnica. Stesso dicasi per Tezzele, altro giocatore di passaggio. Con l'addio di Deoma, è stato smantellato un centrocampo di valore (Visconti, Gulinatti e Useini): i nuovi, invece, non hanno ancora brillato. Gasperoni è stato spesso determinante in attacco, ma ora è fuori rosa. Anche Babbi ha fatto un passaggio con la maglia del San Marino - nonostante Malgrati lo ritenesse intoccabile - ancor più breve l'esperienza di Varriale, che ha ritrovato Merlonghi a San Mauro. Intanto i Titani non vincono dal 30 novembre, con Ingenito in panchina hanno totalizzato 2 punti in 7 partite e nelle ultime due gare sono arrivate due sconfitte con 0 gol all'attivo e 7 al passivo. Domenica c'è la trasferta sul campo dell'ultima in classifica Castelfidardo: i tre punti sono un imperativo.

I 57 calciatori del San Marino 2025-2026

Portieri: Meli**, Coletta, Bolchini, Ajdradinoski*, Sibilano, Barone, Di Ghionno.

Difensori: A.Fabbri*, F.Fabbri*, Tosi*, Shiba**, Ale, Pezzi*, Pericolini**, Lecchi*, Pesoli*, Brighi, Muteba, Barsi**, Turini*, Silvestri, Balde*, Gasti, Boakye, Del Tufo.

Centrocampisti: Visconti*, Gulinatti*, Useini**, Maimone*, Mwape, Wanchope, Tezzele*, Corigliano, Ziello, Di Palma, Milazzo, Golfarelli.

Attaccanti: Gasperoni**, Rizzi*, Merlonghi*, Babbi*, Provazza*, Melloni**, Stickler*, Bennici*, D'Antona*, Varriale*, Florescu*, Moriano, Cum, Masala, Volpe, Sambou, Giacomini, Della Salandra, Yamoah, Brancato.

* ceduto o rescissione

**fuori rosa