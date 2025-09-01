San Marino Calcio, Deoma non si ferma: in difesa ecco il riminese Pezzi

Il jolly difensivo completa il reparto a disposizione di Malgrati

di Riccardo Giannini

Il San Marino, reduce dall'eliminazione in coppa, completa il reparto difensivo. Ha infatti firmato il 35enne Enrico Pezzi, riminese cresciuto nel vivaio del Rimini, jolly difensivo dalla lunga esperienza in C e in D. La terza linea è così formata dai due terzini mancini Under Brighi e Lecchi, dal terzino destro Pericolini, dai due jolly di esperienza Alessandro Fabbri e Pezzi, dai centrali Ale, Filippo Fabbri e Tosi, quest'ultimi due impiegabili anche come terzini. Malgrati ha già sperimentato il 3-4-3 nella gara di ieri di coppa con l'Imolese: potrebbe quindi giocare con Filippo Fabbri, Pezzi e Ale in difesa, Pericolini (o Alessandro Fabbri) a destra, Lecchi a sinistra, schierando in mediana Visconti e l'under Useini, con Gasperoni e Provazza in attacco a supporto del terzo under Giacomini. A centrocampo potrebbe comunque esserci un ulteriore rinforzo: ha iniziato ad allenarsi con la squadra Amadou Touré, già al San Marino nella passata stagione. Il tecnico Malgrati lo valuterà e deciderà per il suo inserimento in rosa.