San Marino Calcio, ecco i portieri: c'è anche Passaniti

Gli altri estremi difensori sono Munari e Mastrogiacomo

Il San Marino Calcio del presidente Montanari ha iniziato a ufficializzare gli acquisti in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Si parte dai portieri: Alex Passaniti, classe 1998, proveniente dalla Virtus Acquaviva, Michael Munari, classe 2005, proveniente dal Tre Penne, e Francesco Mastrogiacomo, classe 2009, proveniente dall’Imolese. "Il San Marino Calcio dà il benvenuto ad Alex, Michael e Francesco, augurando loro una stagione ricca di soddisfazioni e di successi con la maglia biancazzurra", si legge in una nota della società.