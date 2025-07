San Marino Calcio, Fabbri rinnova: e la squadra è tra le prime a iscriversi in D

Dopo i primi acquisti, anche una importante conferma nella rosa: Fabbri sarà anche il capitano

A San Marino proseguono gli annunci. Dopo i primi colpi di calciomercato, è ufficiale il rinnovo al difensore Filippo Fabbri, classe 2002, nazionale sammarinese. Fabbri, che ha firmato un biennale, sarà insignito anche della fascia di capitano e affiancherà il neo acquisto Ale al centro della difesa del San Marino.

Filippo Fabbri, capitano del San Marino Calcio

Il ds Deoma esprime la sua soddisfazione: "Filippo è un ragazzo straordinario non solo tecnicamente, per le sue qualità umane, che ne fanno un leader dentro e fuori dal campo, sarà anche il nostro capitano. Averlo con noi per i prossimi due anni è motivo di vanto e orgoglio". Deoma sottolinea che la conferma di Fabbri sia stata fortemente voluta dal presidente Montanari: la decisione di affidargli la fascia di capitano nasce dal desiderio del patron del San Marino di affidare questa responsabilità a un sammarinese.

E il secondo annuncio riguarda l'iscrizione della squadra: il San Marino ha presentato domanda di iscrizione al prossimo campionato di D al primo giorno utile. "Il club ha provveduto a consegnare, nei termini previsti, quietanze di pagamento, ricevute, liberatorie, tasse e depositi richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti, adempiendo così a tutte le formalità amministrative, come previsto e nel pieno rispetto del regolamento federale. Con il completamento di questo iter si chiude così, ufficialmente e contabilmente, la stagione sportiva precedente, e si apre la strada alla nuova annata calcistica", scrive la società in una nota. Dal club trapela grande soddisfazione per aver replicato, con i fatti, alle illazioni su un disimpegno del presidente Montanari da San Marino. Tutti gli adempimenti sono stati invece completati, anche quelli relativi alla passata stagione. La società ha ribadito la volontà di costruire una formazione altamente competitiva e di portare avanti il progetto sportivo, che prevede il ritorno del calcio sammarinese nel professionismo italiano. Deoma, intanto, prosegue la campagna acquisti: in arrivo altri colpi all'inizio della prossima stagione, compreso uno dei due centravanti. "Ma sarà solo l'antipasto", sorride il direttore sportivo sammarinese, intenzionato ad allestire una rosa competitiva e ricca di alternative.