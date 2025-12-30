San Marino Calcio, la carica del ds è ancora vacante: Montanari riflette

Il 4 gennaio i Titani tornano in campo con il Termoli

Il San Marino è ancora senza ds, trascorsa una settimana dall'esonero di Alessio Ferroni, il terzo ds della gestione Montanari. È proprio il presidente in prima persona ad avere in mano il pallino del gioco, usando una metafora calcistica: tanti i colloqui con gli aspiranti alla carica, ma ancora la decisione non è arrivata. Alcuni rumors davano fatto l'arrivo di Pietro Tamai, ex ds del Rimini di Grassi e quest'anno responsabile del settore giovanile biancorosso, come volontario non contrattualizzato, prima della liquidazione societaria. Ma in realtà Montanari non ha ancora deciso. O almeno non lo aveva fatto fino a ieri: che sia la serata di oggi il momento della svolta? SI vedrà. Intanto la squadra si avvicina alla ripresa del campionato: domenica 4 gennaio i Titani sono attesi dalla difficile trasferta di Termoli. In panchina ci sarà Andrea Malgrati. Da comunicato stampa diffuso una settimana fa, la decisione sul mister spetterebbe al nuovo ds: condizionale d'obbligo, perché Emiliano Montanari ha dichiarato urbi et orbi che "comanda il presidente".