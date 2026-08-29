San Marino Calcio: svelata la rosa, ecco come potrebbe giocare la squadra di Lasagni

Significativa la componente straniera della rosa

A 24 ore dall'esordio casalingo in campionato, avversaria l'Imolese, il San Marino ha svelato la nuova rosa, dopo aver completato i tesseramenti. Prende dunque forma la nuova squadra, affidata a mister Lasagni e assemblata dal ds D'Agnelli, con pochissimi confermati: Lombardi, La Monaca e Del Vivo dal settore giovanile, e Di Martino, di ritorno sul Titano dopo un'esperienza alla Virtus Montoro, squadra campana. Il nuovo tecnico Lasagni dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1. In porta uno tra Passaniti e Munari, con il primo favorito. In difesa spazio a destra ad Andrei Buceac e a sinistra a Diego Tesse, con al centro due tra Bracelli, Mechetti e Curbat. A centrocampo c'è curiosità attorno al classe 1999 portoghese Nuno Pina: era nella rosa della nazionale Under 19 che qualche anno fa batté i pari età dell'Italia nella finale del campionato europeo. Al fianco di Pina ci sarà Lombardi, mentre il 2002 Miletta dovrebbe agire da trequartista. Sulle fasce opereranno Memoli a destra e Cestra a sinistra, mentre la maglia di terminale offensivo è contesa tra Coroama e Ottaviani.

La rosa del San Marino Calcio

Portieri: Alex Passaniti (1998, Virtus Acquaviva), Michael Munari (2005, Tre Penne), Francesco Mastrogiacomo (2009, Imolese).

Difensori: Eugenio Cristoforo Bracelli (2002, Olimpia Zambrow), Andrei Buceac (2006, Cetate Suceava), Angelo Cuomo (2004, Solarolo), Bogdan Constantin Curbat (2006, CSM Bucovina Radauti), Diego Tesse (2007, Ferradina), Lorenzo Mechetti (1996, Iglesias Calcio).

Centrocampisti: Hassane Diallo (2006), Francesco Di Martino (2005, Virtus Montoro), Amr Khedr (2006), Nicolò Lombardi (2008, San Marino Calcio), Christian Macchitella (2007, Pianese), Nuno Pina (1999, Vevey Sport), Domenico Miletta (2002, Imperia), Sotiri Papa (2006, Pennarossa).

Attaccanti: Lorenzo Cestra (2003, Civitavecchia), Constantin Iulian Coroama (2004, Atletico Montalbano), Mattia Del Vivo (2007, San Marino Calcio), Nunziante Memoli (2003, Forolum), Matteo Mhilli (2007, Cosmos), Francesco Ottaviani (2000, Pro Vasto), Salvatore La Monica (2007, San Marino Calcio).