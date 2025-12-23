San Marino Calcio: terzo ds in arrivo, esonerato Ferroni. Malgrati al momento rimane

La nota ufficiale della società: "Il presidente Montanari comanda"

A San Marino la bufera di Natale sembra rientrata, ma c'è comunque un cambio nei quadri tecnici: il ds Alessio Ferroni è stato infatti esonerato. In due anni di gestione Montanari, si sono già avvicendati quattro ds: Montanari aveva dato inizialmente fiducia a Bollini, poi esonerato nell'autunno 2024 per lasciare spazio a Daniele Deoma. Con l'ex Lucchese sembrava un matrimonio destinato a durare, invece la luna di miele è durata relativamente poco, circa un anno. Al suo posto Montanari aveva scelto Alessio Ferroni, dirigente con cui aveva condiviso le esperienze di Siena e Legnano. Ora l'esonero: Ferroni paga errori di gestione, anche se nel comunicato con cui viene ufficializzata la decisione della dirigenza, non viene menzionata alcuna motivazione.

Il tecnico Andrea Malgrati rimane invece al suo posto. Detto che il tecnico lecchese sia comunque osservato da tempo - la stagione del San Marino non è in linea con le ambizioni presidenziali -, l'esonero è stato vicinissimo, a causa della decisione del tecnico di disporre il rompete le righe dopo la partita con la Sammaurese. Montanari invece ha ordinato allenamenti supplementari. Alla fine i giocatori sono stati richiamati e si sono allenati regolarmente questa mattina (martedì 23 dicembre) alle dipendenze dello stesso Malgrati. La nota della società, che fa il punto sulla situazione, è scritta nello stile Montanari. "Le decisioni strategiche ed operative fanno capo alla Presidenza, nel pieno rispetto dei ruoli e delle responsabilità interne secondo 3 semplici regole: comanda il Presidente; comanda sempre e solo il Presidente; importante è ricordare la prima regola, mentre è fondamentale non dimenticare mai la seconda". L'ironia che caratterizza gli interventi del presidente Montanari saranno stati graditi da squadra e staff tecnico, o forse servirà una nuova regola? Il concetto è stato comunque ribadito stamani. E l'allarme sul completo ribaltone tecnico è stato rientrato, anche perché nella nota si sottolinea "il proficuo e intenso allenamento svolto". Gli allenamenti riprenderanno come da programma il 27 dicembre. Ma ci sarà Malgrati in panchina? Non è ancora certo. La decisione, evidenzia la nota del presidente Montanari, sarà presa dal nuovo direttore sportivo.