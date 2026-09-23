San Marino Calcio, "zavorra" di 4 punti di penalizzazione. Domenica a Cattolica c'è il Castenaso

I Titani scivolano all'ultimo posto in classifica a -3

Quattro punti di penalizzazione con due distinte sentenze, nel giro di poche settimane: il Tribunale Federale Figc, sezione disciplinare, "ha stangato" il San Marino del presidente Emiliano Montanari, per compensi versati ai propri calciatori oltre i termini previsti dai regolamenti. In totale ad agire per vie legali sono stati quattro calciatori, da qui i 4 punti di penalizzazione. Il San Marino ora scivola all'ultimo posto in classifica, a -3, con il Futball Cava Ronco fermo a zero. Domenica a Cattolica i Titani affrontano un ritrovato Castenaso, reduce dalla vittoria casalinga per 1-0 con la forte Sammaurese. L'esordio di Forchino, sulla panchina dei Titani, è stato comunque positivo: la beffa nel recupero, due reti subite in pochi minuti, ha cancellato il vantaggio di 0-1 firmato da Memoli, ma non la buona prestazione dei sammarinesi, fermati anche da un po' di sfortuna. Forchino ha confermato il 4-2-3-1 di Lasagni: in difesa ha impiegato Gentili e Angelo Cuomo come terzini, escludendo Curbat dalla formazione e schierando come centrali Bracelli e Mechetti. A centrocampo con Pina è stato ripescato Papa, con Macchitella avanzato sulla trequarti, mentre nessuna sorpresa per i due trequartisti esterni, Memoli e Cestra, e l'attaccante Coroama. Contro il Castenaso rientrerà Buceac dalla squalifica: dovrebbe prendere il posto di uno tra Gentili e Memoli.

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