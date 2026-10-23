San Marino, cambia la sosta davanti all’Ospedale di Stato: disco orario e limite di tre ore

Dal 1° novembre nuove regole per circa 70 posti auto nei parcheggi P5 e P7, dal lunedì al venerdì nei giorni feriali

Dal 1° novembre 2026 entrerà in vigore la nuova regolamentazione della sosta nei parcheggi a raso (P5 e P7) di fronte all’Ospedale di Stato, situati rispettivamente in prossimità dell’ingresso principale e della palazzina degli ambulatori specialistici.

La nuova disciplina interesserà complessivamente circa 70 posti auto e prevederà una sosta massima di 3 ore, dal lunedì al venerdì, nei soli giorni feriali. Per utilizzare gli stalli sarà quindi necessario esporre in modo visibile il disco orario, indicando l’ora di arrivo.

Restano esclusi dalla regolamentazione oraria i parcheggi multipiano, l’area sul retro dell’Ospedale, lungo via la Toscana, i posti riservati a persone con disabilità motoria e quelli rosa.

L’intervento è finalizzato a favorire l’utenza che si reca all’Ospedale, aumentando la disponibilità dei posti auto nelle aree più vicine agli ingressi attraverso una maggiore rotazione dei veicoli.

La misura, promossa dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, è stata definita attraverso il confronto e il coordinamento tra Istituto per la Sicurezza Sociale, Corpo di Polizia Civile e Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.

L’AASLP ha già provveduto al posizionamento della nuova segnaletica. In vista dell’entrata in vigore della regolamentazione sarà inoltre svolta un’attività di informazione, con la distribuzione di materiale dedicato all’interno e all’esterno dell’Ospedale, rivolta sia agli utenti sia al personale.

La nuova modalità di sosta sarà introdotta in via sperimentale per sei mesi. Al termine di questo periodo saranno valutati gli effetti della misura e il funzionamento del sistema, anche in relazione alle esigenze di accesso dell’utenza alla struttura ospedaliera.

“Questa regolamentazione nasce dall’esigenza di rendere più agevole l’accesso all’Ospedale di Stato per chi deve effettuare visite, esami o altre prestazioni – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità, Massimo Andrea Ugolini –. Favorire una maggiore rotazione degli stalli più vicini agli ingressi significa cercare di dare una risposta concreta alle esigenze quotidiane degli utenti e delle loro famiglie. Ringrazio tutti i soggetti che hanno contribuito alla definizione e alla realizzazione di questo intervento, e in particolare il Corpo di Polizia Civile per il prezioso confronto e il contributo fornito, insieme all’Istituto per la Sicurezza Sociale e all’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici. La fase sperimentale ci consentirà di valutarne gli effetti e di verificare, sulla base dell’esperienza concreta, la rispondenza della misura alle necessità della cittadinanza”.