San Marino, Canini esonerato: Dipierro "prende tutto"

Il ds diventa il responsabile del settore giovanile. Tesserato l'ex Rimini Rubino.

Il San Marino Calcio, a inizio settimana, ha sollevato Tiziano Canini dall'incarico di responsabile del settore giovanile. Il ruolo sarà assunto da Salvatore Dipierro, sempre più centrale nella "governance" della società del monte Titano, oramai però priva di figure di nazionalità sammarinese. Canini, in un'intervista a San Marino Rtv, ha riferito un virgolettato del vicepresidente Montella, nella telefonata con cui gli ha comunicato l'esordio: "L'avventura a San Marino è finita". La società ha precisato, sottolineando che quella frase fosse rivolta al solo Canini. Il presidente Montanari ha preso ufficio a Serravalle, secondo quanto riferito sempre da fonti legate alla società, e non vorrebbe mollare. La squadra è in difficoltà e domenica dovrà riscattare l'infausta sconfitta sul campo del fanalino di coda Castelfidardo. L'avversario, al Calbi, sarà il Giulianova. Ci sarà anche Mattia Rubino, esterno offensivo classe 2006 cresciuto nel vivaio del Rimini, con la cui maglia ha esordito in C. È il 58esimo giocatore del San Marino 2025-2026 e non sarà probabilmente l'ultimo.