San Marino celebra la Motogp a Misano, ma non solo: gli eventi del weekend

Torna alla Multieventi Sport Domus di Serravalle l'evento inclusivo "Tuttavia..che spettacolo!"

Gli eventi in programma a San Marino il secondo weekend di settembre

"Tuttavia…che spettacolo!" dall’11 al 14 settembre

Torna alla Multieventi Sport Domus di Serravalle l’evento a carattere culturale, sportivo e terapeutico dedicato all’inclusione e alla partecipazione attiva, con un’attenzione speciale al mondo della disabilità.

Oltre allo sport e al divertimento, il programma prevede momenti culturali e formativi di grande valore: dialoghi aperti sull’affettività e i diritti, conferenze con testimoni d’eccezione come Luca e Alba Trapanese, incontri con atleti paralimpici, performance musicali, biblioterapia, yoga accessibile e tanto altro.

Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini – dal 12 al 14 settembre

La MotoGP ritorna per il diciassettesimo anno consecutivo al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Tre giorni di spettacolo in pista e di eventi a San Marino e sulla Riviera di Rimini, che come da tradizione, accompagneranno lo show al Misano World Circuit dove lo scorso anno sono arrivati oltre 163mila spettatori nel weekend, accolti in un vero e proprio parco dei motori.

San Marino Beer Fest - 12 e 13 settembre

San Marino Beer Fest, al parco Ausa di Dogana, torna all’insegna di ottima birra, buon cibo e musica dal vivo. Cucina aperta tutte le sere dalle 20.00 con servizio al tavolo. Alle 21.50 ogni sera i concerti live. Venerdì 12 settembre sul palco Linking Park – Linking Revolution, sabato 13 settembre invece Love Generation 90 – Il tuo viaggio negli anni 90.

Raduno Alfa Romeo – 14 settembre

L’associazione CinemAlfa propone in centro storico un evento per festeggiare i quarant’anni di uno dei modelli più amati dagli appassionati collezionisti: l’Alfa 75. Per l’occasione saranno esposte 40 Alfa Romeo 75 lungo Via Eugippo. In Piazza della Libertà invece troveranno spazio altre storiche vetture del celebre marchio.