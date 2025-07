San Marino, che colpo: c'è Visconti della Lucchese

Il ds Deoma: "Uno dei giocatori più forti di tutti e tre i gironi di Lega Pro"

di Riccardo Giannini

Il San Marino ha definito questo pomeriggio (giovedì 24 luglio) l'acquisto di Elia Visconti, 25enne esterno sinistro originario di Bettola (Piacenza), 157 presenze in serie C con Piacenza e Lucchese, dopo essersi formato nei settori giovanili di Inter e Bologna. Nei piani del San Marino ricoprirà il ruolo di mezzala sinistra del 4-3-3. Nell'ultimo campionato a Lucca ha giocato anche in posizione centrale, mettendo in evidenza anche in quel ruolo il suo dinamismo e la sua visione di gioco.

Il ds Deoma è visibilmente euforico: "Elia Visconti per me è uno dei giocatori più forti di tutti e tre i gironi di Lega Pro: il nostro progetto e la voglia di fare grandi cose ha permesso di portare a San Marino un giocatore di altra categoria, come ha dimostrato questi anni alla Lucchese". "Vorrei anche sottolineare un'altra cosa - aggiunge il ds - e cioè che Visconti fosse uno dei pupilli indiscutibili, alla Lucchese, di mister Pagliuca". Il San Marino mette a segno così un altro colpo, a testimonianza dell'ambizione del presidente Montanari di recitare, nel prossimo campionato, un ruolo di primo piano.