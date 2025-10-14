Altarimini

San Marino, chiuso il parcheggio P2 del piano -4 dell'ospedale

Chiusura temporanea per lavori di manutenzione

A cura di Riccardo Giannini Redazione
14 ottobre 2025 14:23
San Marino, chiuso il parcheggio P2 del piano -4 dell'ospedale - Ospedale di Stato di San Marino
Ospedale di Stato di San Marino
Repubblica San Marino
Attualità
Condividi

Il piano -4 del parcheggio P2 dell’Ospedale di Stato di via La Toscana (zona ambulatori specialistici - ex casa di riposo) resterà chiuso nella giornata di giovedì 16 ottobre. La chiusura è conseguenza dei lavori di manutenzione e sostituzione dei corpi illuminanti, come già avvenuto nelle settimane scorse per gli altri piani dello stesso parcheggio. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, l'area sarà transennata già dalle 22 di mercoledì 15 ottobre. Sarà possibile usufruire degli altri parcheggi disponibili attorno all’area dell'Ospedale di Stato.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini