San Marino, clamoroso: Deoma esonerato, Ferroni diventa il ds

Ferroni ha lavorato con Montanari già a Siena e al Legnano

Una notizia sorprendente ha scosso l'ambiente di San Marino nel pomeriggio di oggi (giovedì 9 ottobre). Il presidente Emiliano Montanari ha deciso di esonerare il direttore sportivo Daniele Deoma, che arrivò sul Titano poco più di un anno fa, in sostituzione di Gianluca Bollini. Il sostituto non è stato ancora ufficializzato. Ma secondo alcuni rumors, il ruolo di ds sarà ricoperto dal 53enne romano Alessio Ferroni, che con Montanari ha già lavorato a Siena e Legnano, nel primo caso come responsabile tecnico e responsabile del settore giovanile, nel secondo caso da ds e da direttore generale. Dopo aver ricoperto il ruolo di ds a Matera, da quest'estate Ferroni era entrato nella squadra del San Marino come responsabile scouting. I Titani, in questo inizio di stagione, hanno perso 5 delle 6 gare di campionato. Domenica saranno attesi dalla trasferta sul campo dell'Unipomezia.