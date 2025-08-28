San Marino Comics, ma non solo: weekend di eventi sul Titano tra fumetto e auto storiche

Un weekend da vivere sul Titano: fumetti, feste popolari e grandi eventi

Dal 29 al 31 agosto, il Titano ospiterà un ricco calendario di eventi: da San Marino Comics 2025 al rombo delle auto storiche del Giro dei Castelli, passando per le feste popolari di Torraccia e Borgo Maggiore. Non mancheranno i grandi appuntamenti sportivi con il Campionato Nazionale AICS di Atletica Leggera e i momenti di raccoglimento con il Pellegrinaggio di Pace e Speranza sulle orme del Santo.

“San Marino Comics 2025. Festival del fumetto e della cultura pop” – dal 29 al 31 agosto

Fumetto, Mostra Mercato, Cosplay, Musica, Games, Spettacoli, Eventi, Ospiti...Tutto questo è San Marino Comics, il più grande evento Comics di fine estate.

L'edizione 2025 si preannuncia come una vera e propria immersione nel mondo delle fiabe. Il tema scelto per quest'anno è "Whisper - Sussurro", un richiamo poetico e suggestivo all'immaginario fiabesco dei Fratelli Grimm che farà da filo conduttore a tutte le attività del festival. Tante novità e sorprese attendono i visitatori.

Centro Storico San Marino

Orari: venerdì e sabato dalle 15:00 alle 24:00, domenica dalle 10:00 alle 20:00

Evento: gratuito



“20° Giro dei Castelli di San Marino/Castelli Sprint” – dal 29 al 30 agosto

Raduno turistico internazionale per auto storiche; un emozionante tour automobilistico organizzato da Automobile Club San Marino - Automotoclub Storico Sammarinese.

Partenza equipaggi: Multieventi Sport Domus – Serravalle, San Marino

Orari: venerdì 29 agosto Castelli Sprint: 20:30; sabato 30 agosto Giro dei Castelli: 14:30

Evento gratuito



“Festa di Torraccia” – dal 29 al 31 agosto

Festeggiamenti a Torraccia con un ricco programma religioso, ludico e gastronomico; tre giorni per tutti all’insegna del buon cibo e della musica con Dj Enzo Persueder e l’Orchestra Daniele e Lia Tarantino.

Parco Montelupo/Piazzale della Torre Torraccia - San Marino

Orario: consultare il programma

Evento gratuito



“59° Campionato Nazionale AICS di Atletica Leggera e 2° Campionato Nazionale Paralimpico” – dal 29 al 31 agosto

L'evento è organizzato dall'AICS in collaborazione con la San Marino Athletics Academy. Sono iscritti oltre 760 atleti provenienti da tutta Italia che rappresentano 28 associazioni sportive. Parteciperanno atleti dall'età di 5 anni a 94 anni. Non saranno solo tre giornate di gare di atletica leggera ma anche momenti di grande condivisione e cultura dello sport.

Stadio Olimpico Via Rancaglia Serravalle – San Marino

Orari: consultare il programma

Evento gratuito



“Pellegrinaggio di Pace e Speranza sulle orme di San Marino” - 30 agosto

Itinerario religioso della Diocesi San Marino - Montefeltro e Diocesi di Rimini che ripercorrerà i luoghi più significativi della vita del Patrono nel territorio della Repubblica. Un progetto che fa seguito alla volontà di incentivare, insieme ad entrambe le Diocesi, una proficua collaborazione tra le parti per la valorizzazione ed il godimento, anche ai fini turistici, dei beni e del patrimonio culturale, storico e artistico ecclesiastico.

- Partenza: Santo Marino (Località Poggio Torriana)

- Arrivo: Basilica del Santo, Centro Storico San Marino

Orario: 9:00

Evento gratuito



“Festa del Castello di Borgo Maggiore” – 30 agosto

Borgo Maggiore festeggia con stand enogastronomici che proporranno ottimi prodotti, cena in piazza, musica e allegria; la serata sarà allietata dalla live band “Revolution”; gran finale con Dj Set.

Piazza Grande, Borgo Maggiore – San Marino

Orario: dalle 19:00

Evento gratuito

Info e prenotazioni cena: tel. 335 7331257; https://www.facebook.com/giuntaborgomaggiore