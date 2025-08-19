San Marino, Deoma scatenato: a centrocampo ecco Maimone

Il giocatore ha quasi 200 presenze in D. Lo scorso anno era al Licata

Serviva un centrocampista e il ds Deoma ha provveduto, ottenendo un'altra firma preziosa, in un'estate ricca di sorprese per i tifosi della squadra biancoazzurra: il San Marino accoglie infatti Giuseppe Maimone, classe 1994, originario di Taormina. In carriera, tra Serie C e la vecchia Seconda Divisione di Lega Pro, ha totalizzato oltre 200 presenze. Cresciuto nelle giovanili della Reggina, ha vestito in carriera anche la maglia del Lecce. Lo scorso anno era in D a Licata, nella squadra del paese natale del ds Deoma, che qui ha pescato anche gli under Bennici e D'Antona.

La rosa del San Marino

Portieri: Coletta Jacopo (1992), Ajradinoski Edin (2005), Di Ghionno Filippo (2007).



Difensori: Ale Augustin (1995), Brighi Giovanni (2006), Fabbri Alessandro (1990), Fabbri Filippo (1995), Giannini Luca (2007), Lecchi Matteo (2007), Pericolini Gianmarco (2004), Tosi Alessandro (2001).



Centrocampisti: Golfarelli Nicolò (2007), Gasperoni Mattia (1999), Gulinatti Alessio (1998), Maimone Giuseppe (1994), Useini Denis (2006), Visconti Elia (2000).



Attaccanti: Benici Angelo (2008), D’Antona Carmelo (2007), Giacomini Luca (2006), Merlonghi Mario (1988), Provazza Alessandro (2003), Rizzi Matteo (1999).



