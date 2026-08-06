San Marino dichiara emergenza idrica: stretta sui consumi, rincari sulla bolletta e divieti

Per i trasgressori è prevista una multa di 150 euro che aumenta fino a 500 in caso di seconda infrazione e a 1000 dalla terza in avanti

Il grande caldo dell'estate 2026 ha colpito a più riprese il territorio riminese e la Repubblica di San Marino. Sul Titano è stato così dichiarato lo stato di emergenza idrica. Durante questo periodo, dal prossimo 10 agosto, le bollette dell'acqua potranno subire un rincaro: 20 euro per ogni metro cubo eccedente i 30 metri cubi mensili per le utenze domestiche, il tutto per scongiurare gli sprechi d'acqua. Ma non solo: dal 10 agosto scatteranno i divieti. Non si potrà innaffiare prati, orti e giardini; lavare piazzali, cortili, scale e strade private; riempire piscine; riversare acqua in cisterne e pozzi; lavare veicoli, fatto salvo il lavaggio effettuato presso stazioni di servizio dotate di impianti automatici. Per i trasgressori è prevista una multa di 150 euro che aumenta fino a 500 in caso di seconda infrazione e a 1000 dalla terza in avanti. Per i grandi consumatori domestici e per le utenze ad uso diverso sono invece previste sanzioni pari progressive dai 500 ai 2000 euro.