San Marino "dichiara guerra" ai piccioni: scattano divieti e sanzioni per chi dà loro da mangiare

Troppo guano e rischi sanitari: San Marino vieta di sfamare i piccioni

A San Marino scatta il divieto di alimentare piccioni allo stato libero: dal 17 agosto prossimo (fino al 16 agosto 2027) è vietato gettare sul suolo pubblico e privato granaglie, mangimi, scarti e avanzi alimentari. L'ordinanza, spiega il governo sammarinese, "nasce dalle numerose segnalazioni pervenute da diverse zone del territorio in merito ai disagi causati dalla crescente presenza dei volatili, storicamente concentrata nel centro storico della Città di San Marino ma ormai diffusa anche negli altri centri abitati e nei Castelli. L’accumulo di guano su balconi, tetti, marciapiedi e spazi pubblici comporta infatti concreti rischi igienico-sanitari, come confermato dal recente caso di infestazione da acari che ha reso necessaria la chiusura e l’immediata disinfestazione di un edificio pubblico".

Il provvedimento dispone inoltre che gli Uffici preposti e le Aziende Autonome di Stato collaborino per identificare le situazioni critiche e programmare gli interventi di chiusura dei siti di nidificazione in aree ed edifici pubblici, mentre la vigilanza sull’osservanza del divieto sarà garantita da diversi corpi tra cui Polizia Civile e Gendarmeria, con sopralluoghi e sanzioni per i trasgressori.

“Questo provvedimento si inserisce in una serie di interventi di prevenzione che la Segreteria sta portando avanti a tutela della salute pubblica e del decoro del nostro territorio”, ha dichiarato il Segretario di Stato Matteo Ciacci. “Nel corso dell’anno di applicazione monitoreremo l’andamento della situazione insieme all’Osservatorio della Fauna Selvatica, per valutare l’efficacia delle misure adottate e l’eventuale necessità di ulteriori iniziative", chiosa.