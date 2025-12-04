San Marino diventa capitale del padel con un prestigioso torneo internazionale

Il Wonderbay ospita il Play & Connect International Padel Championship: competizione, tecnologia e cultura sportiva in un’unica esperienza

Un evento internazionale di padel di grande rilievo sta per sbarcare al Wonderbay di San Marino questo weekend: una manifestazione che coniuga sport, tecnologia, comunità e visione, con una line-up di protagonisti in grado di rappresentare al meglio l’evoluzione del padel contemporaneo.

Alla direzione tecnico-sportiva del "Play & Connect – International Padel Championship", ci sarà Luca Romani, allenatore e istruttore impegnato da anni nella crescita di club e giocatori attraverso progetti innovativi e attività di sviluppo dedicate alla comunità del padel.

Il torneo ospiterà per la prima volta a San Marino Siux, marchio di riferimento del padel internazionale: una presenza significativa che porta all’interno dell’evento tecnologie e materiali d’avanguardia, testimonianza del livello di interesse raggiunto dalla manifestazione a livello internazionale.

Accanto all’agonismo, l’innovazione tecnica sarà protagonista grazie al debutto sammarinese del sistema integrato Ace Master, una novità assoluta in grado di combinare, per la prima volta, la meccanica del lancia-palle con sofisticati tutorial digitali, al servizio della preparazione dei giocatori.

Tra i club stranieri presenti spicca Barcelona Padel Club, che omaggerà tutti i partecipanti con gadget e felpe: un gesto simbolico che celebra l’internazionalità della competizione e i valori di connessione che ne ispirano la filosofia. L’evento segna anche l’arrivo a San Marino di progetti in forte espansione nel panorama sportivo, come Wave Padel, realtà di vera eccellenza digitale e Sport Nomadz, specializzata in turismo sportivo di alto livello: due presenze che confermano come Play & Connect sia già percepito come piattaforma di networking e contaminazione tra mondi diversi.

A rappresentare il tessuto territoriale sarà invece Brand Gioielli, eccellenza sammarinese che coniuga artigianalità e identità locale, sottolineando l’importanza del legame con la comunità che ospita l’evento.

Il programma prevede due intense giornate di competizione, 6 e 7 dicembre, seguite l’8 dicembre da una giornata interamente dedicata alla scoperta della Repubblica di San Marino: sport e cultura, insieme, per un’esperienza completa e memorabile. Il torneo è patrocinato dalla Segreteria di Stato per l’Industria con delega allo Sport e da Asi, a conferma della rilevanza istituzionale e culturale del progetto.