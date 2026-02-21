San Marino e Tropical Coriano: domenica decisiva sul fronte salvezza

I Titani con Biagioni sfidano il Castelfidardo, difficile trasferta milanese per i ragazzi di Scardovi

di Riccardo Giannini

Saranno due trasferte fondamentali per Tropical Coriano e San Marino quelle in programma domani (domenica 22 febbraio). Partiamo dal Tropical: la squadra di Scardovi ha conquistato quattro vittorie in campionato contro Crema e Trevigliese, quest'ultima la diretta rivale per l'ultima piazza dei playout. Ora il Coriano ha agganciato la zona spareggi, lasciandosi alle spalle Trevigliese e Tuttocuoio, e domani dovrà provare a sfatare il nuovo tabù (una vittoria contro una squadra diversa da Trevigliese e Crema..),sul campo della Pro Sesto, reduce dalla sconfitta con il Cittadella Vis Modena. Le assenze rimangono pesanti (Rossi, gli under Pungelli, Elia Brisku e Riccardi), ma il morale è alto dopo la convincente vittoria con il Crema. Scardovi dovrebbe confermare il 4-3-3 con Bryan Brisku e Bellavista terzini, il 2008 scuola Rimini Piermaria nel tridente con Pacchioni e Barbatosta.

In casa San Marino la situazione è diversa. Domani è un turno delicatissimo: i Titani, a -6 dalla zona salvezza diretta e dalla coppia Termoli-Sora, affronta il fanalino di coda Castlfidardo. Il Termoli affronta la trasferta in casa del Chieti terz'ultimo, mentre il Sora ospita una delle due capolista, il Teramo. I Titani potrebbero quindi trovarsi a -3 dalla salvezza diretta, obiettivo per il quale è stato chiamato in panchina Oberdan Biagioni, già un anno fa protagonista sul Titano. Il presidente Montanari ha ordinato il silenzio stampa, che immaginiamo Biagioni, poco avvezzo alle interviste, abbia accolto di buon grado. Da una parte però è anche giusto che in casa San Marino si inizi a parlare con i fatti e a dare l'inversione di tendenza a una stagione che sta prendendo una piega molto negativa, anche valutando le prestazioni, ancor prima dei risultati in senso stretto. Pare che i giocatori messi fuori rosa siano stati rimessi a disposizione di Biagioni, fatta eccezione per Gasperoni, e il recupero di Meli tra i pali è fondamentale per evitare al 2007 Di Ghionno di "bruciarsi", considerate le non brillanti prestazioni di Sibilano e di Bolchini, che paga dazio alla lunga inattività. Biagioni un anno fa puntò sul 3-5-2, domani dovrebbe schierare il 4-3-3. I dubbi riguardano soprattutto gli under, Silvestri o Moriano, Mwape o Wanchope. A destra, in attacco, potrebbe esordire Masala.