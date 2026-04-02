San Marino e Tropical Coriano, giovedì pre pasquale in campo: c'è la 30esima giornata

Titani ospitano a Cattolica il Fossombrone, Tropical a Milano contro il Sangiuliano City

Oggi (giovedì 2 aprile) la Serie D torna in campo per la 30esima giornata, anticipata in previsione della Pasqua. Per Tropical Coriano e San Marino è fondamentale ritrovare i punti. Il Tropical, che domenica ha osservato un turno di riposo per il rinvio della gara con il forte Desenzano di Gaburro, a causa della convocazione in nazionale di Fabbri, Rossi e Capicchioni, affronta la difficile trasferta di Milano con il San Giuliano City, privo però dello squalificato Busatto, 11 reti in stagione. Scardovi torna al 4-3-3, con Piermaria, Pacchioni e Barbatosta nel reparto offensivo, mentre in difesa è ballottaggio tra Bryan Brisku e Moricoli: con l'over in campo, tra i pali andrà De Gori. I corianesi sono penultimi a -1 dalla Trevigliese, ma l'Imolese domenica ha vinto ed è a +6, c'è quindi il rischio di tre retrocessioni dirette. Stesso rischio nel girone F per il San Marino, penultimo a quota 21 punti con il Castelfidardo. I Titani hanno totalizzato 2 punti nelle ultime 11 partite, la crisi continua e oggi al Calbi arriva il Fossombrone che è imbattuto da 4 gare, 2 vittorie in casa e 2 pari in trasferta. Davanti, nei marchigiani, giocano gli ex di turno Casolla e Giometti. Per i punti salvezza, Biagioni si aggrappa al talento dell'attaccante esterno Gasperoni.