San Marino, ecco mister Malgrati. Montanari: "Dalla B scende in D per guidarci in C"

"Convinto dal progetto del presidente Montanari: non mi interessa la categoria", ha spiegato l'allenatore

"Grazie al presidente Montanari per avermi dato questa opportunità e grazie al direttore Deoma che mi ha portato qui a San Marino". Sono le prime parole di Andrea Malgrati da neo allenatore del San Marino. Quarantadue anni, ex bandiera del Lecco sia da calciatore che da allenatore, ha scelto di scendere in Serie D convinto dalla bontà del progetto presentatogli dalla proprietà e dalla dirigenza sammarinese. Lo ha ribadito lo stesso allenatore, che ha firmato un biennale: "Non mi interessa la categoria, ma il progetto. E qui ci sono le basi per fare bene".

Andrea Malgrati con Daniele Deoma

La firma del contratto è arrivata questa mattina (mercoledì 9 luglio) allo stadio Calbi di Cattolica. Grande soddisfazione tra i vertici sammarinesi per aver affidato la panchina a un profilo di valore, emergente, che ha allenato in categorie superiori. Il presidente Montanari ha commentato: "Dalla B scende in D per guidarci in C", riferendosi all'esperienza da allenatore in B con il Lecco. E particolarmente soddisfatto è il ds Deoma, concentrato sul presente e futuro, ma con un pensiero anche al passato, Oberdan Biagioni, il predecessore di Malgrati: "Lo ringrazio infinitamente per il lavoro svolto, con grande attaccamento e dedizione alla nostra causa. La stima per lui è importante, a lui vanno ringraziamenti ed elogi: ha preso la squadra in un momento di grande difficoltà ed è stato determinante per la salvezza della squadra". Il ds in queste settimane ha iniziato a costruire una squadra adatta alle esigenze del suo nuovo allenatore. Malgrati non ha fatto richieste di mercato, ma c'è piena sintonia con il ds, che in queste ore ha definito un grande acquisto per il centrocampo: Alessio Gulinatti, classe 1998, centrale cresciuto nel vivaio di Padova e Bologna, lo scorso anno all'Ancona, 239 presenze in D, 26 reti e 21 assist.