San Marino, ennesima rivoluzione: tanti acquisti, c'è anche l'ex Rimini Volpe

A centrocampo Ziello, in difesa Helder Baldé

di Riccardo Giannini

È un San Marino letteralmente scatenato sul mercato. Dopo l'addio di Gulinatti, che ha rescisso e si è accasato alla Varesina, e l'arrivo dal Pontedera del centrocampista Simone Milazzo, la società ha ufficializzato altri acquisti.

A centrocampo c'è Alessio Ziello, classe 1999, 153 presenze e 7 reti in D, mezzala a tre o mediano a due. In difesa il rinforzo di esperienza è Helder Bafode Baldé, 27enne "gigante" portoghese, alto 196 cm. Dopo una lunga esperienza nel calcio portoghese e un passaggio in Svizzera, al Lugano, in Italia ha giocato con Messina e Casarano.

Significativi i due innesti per l'attacco: l'esterno offensivo mancino, 21 anni, Michele Masala, cresciuto nelle giovanili del Cagliari, ex Pescara e Giugliano. Ufficiale anche Michele Volpe, 190 cm, classe 1997, ha trascorsi nel calcio professionistico: centravanti, ha vestito anche la maglia del Rimini, all'epoca pupillo del ds Tamai.

In uscita, dopo Gulinatti e Pesoli, anche Lecchi e Gasperoni. Al momento Melloni rimane nonostante la grande abbondanza (4 centravanti per un posto, più Moriano e Sambou adattabili nel ruolo).

Come cambia il San Marino

SAN MARINO* (4-3-2-1): Meli (Sibilano, Barone) - Muteba (Boayke), Ale (Pericolini), Baldé (Shiba), Brighi (Barsi) - Ziello (Di Palma), Milazzo (Useini), Wanchope (Mwape) - Masala (Sambou), Moriano (Omoruyi, Cum) - Volpe (Della Salandra, Melloni, Giacomini).

*In corsivo gli Under