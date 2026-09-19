San Marino, Forchino esordisce con sconfitta beffa: 2-1 a Medicina con due reti nel recupero

I Titani fino al 92' conducevano 0-1, poi in tre minuti la duplice beffa

Medicina Fossatone – San Marino 2-1

MEDICINA FOSSATONE (3-4-2-1): Aversa; Ferretti, Mazza (20’ st Monti), Tumminelli (43’ st Zucchini); Valente (14’ st Aloisi), Dalmonte, Galassi, Rimini; Lanzoni G. (39’ st Giorgioni), Fridhi (20’ st Zani); Amaducci. A disp.: Piccinno, Poli, Zucchini, Cocchi, Fini. All.: Assirelli.

SAN MARINO (4-2-3-1): Passaniti (21’ pt Munari); Gentili, Bracelli, Mechetti, Cuomo A. (1’ st Tesse); Papa, Pina; Memoli (42’ st Diallo), Macchitella (35’ st Cuomo F.), Cestra; Coroama (20’ st Ottaviani). A disp.: Di Martino, Miletta, Mhilli, Diallo, Curbat. All.: Forchino.

ARBITRO: Jennifer Scarleth Ferrini di Cesena. Assistenti: Marco Gherardelli (Faenza) e Thomas Testa (Cesena)

MARCATORI: 42’ st Memoli (SM), 48’ st Amaducci (MF), 50’ st Giorgioni (MF).

AMMONITI: Mechetti (SM), Ferretti (MF), Papa (SM). Recupero: 2’ pt, 4’ st. Note: partita iniziata con oltre mezz’ora di ritardo per mancanza del servizio medico (costretto a fermarsi in strada per incidente); un minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola.

MEDICINA Forchino esordisce sulla panchina del San Marino cullando il sogno della prima vittoria. Al 92' i Titani conducevano 0-1 sul Medicina Fossatone, ma poi in tre minuti subiscono il ribaltone.

È il minuto 4 e Amaducci, sfruttando un corner battuto da Lanzoni, ci prova di testa ma colpisce il palo. Prosegue l’azione e il rigore in movimento di Rimini viene disinnescato dal miracolo di Passaniti. La discesa di Rimini al 20’ porta al cross che, deviato, termina solo sull’esterno della rete. Ancora Rimini quando, al minuto 27, ne dribbla due e calcia alto. Esce al 40’ il San Marino: prima il tiro ad incrociare di Memoli è parato da Averso e poi la tripla chance. Pina, dal limite dell’area, colpisce il palo, Aversa è miracoloso su Memoli e Coroama calcia altissimo a porta vuota. Si va al riposo. Parte subito forte il San Marino che guadagna campo col Medicina in difficoltà nella manovra. La prima clamorosa occasione è però per i padroni di casa con Fridhi che in spaccata e a porta vuota non trova l’impatto col pallone ben servito da Amaducci (59’). Doppia traversa, nel giro di 60”, per il San Marino: prima Coroama e poi Mechetti che, da sviluppi di corner, aveva trovato l’incrocio dei pali, ma la deviazione di Rimini porta la sfera a impattare il legno. Si arriva in fretta al finale dove succede di tutto. Prima passa in vantaggio il San Marino con Memoli, bravo ad appoggiare di testa un pallone che si era impennato. Poi, nel recupero, il Medicina Fossatone la ribalta: Amaducci lavora perfettamente un pallone in area di rigore prima di pescare l’angolino alla destra di Munari e poi Giorgioni incorna una perfetta parabola di Dalmone da piazzato.