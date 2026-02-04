San Marino, Guardia di Rocca: resoconto annuale 2025

La Guardia di Rocca di San Marino presenta il resoconto annuale delle attività svolte nel corso del 2025

La Guardia di Rocca della Repubblica di San Marino, nell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali e operative, presenta il resoconto annuale delle attività svolte nel corso dell’anno 2025 dalle diverse articolazioni del Corpo: Sezione di Dogana, Sezione di Gualdicciolo, Ufficio Visto Merci, Sezione Vigilanza e Rappresentanza Palazzo Pubblico. Di seguito si riporta una sintesi dei principali risultati conseguiti.

Sezione di Dogana

Attività di pattugliamento e controllo del territorio

La Sezione di Dogana ha svolto un ruolo fondamentale nel controllo del territorio e nella prevenzione delle attività illecite, con particolare attenzione alle aree di confine. Con una sola pattuglia sono state effettuate n. 5.772 ore di pattugliamento, che hanno portato all’identificazione di n. 6.310 persone. Nel corso dei controlli sono stati ritirati n. 42 documenti di circolazione tra patenti e carte di circolazione, di cui n. 13 patenti per guida in stato di alterazione da sostanze alcoliche e stupefacenti. Dal mese di maggio 2025 sono stati implementati i controlli al Codice della Strada, con particolare riferimento agli autotrasportatori, così come previsto dalla normativa vigente.

Controlli transfrontalieri e violazioni doganali

Nell’ambito dei controlli transfrontalieri, in riferimento al Decreto Delegato n. 141, sono stati eseguiti n. 1.851 controlli. A seguito degli accertamenti, n. 6 persone sono state sanzionate per il mancato rispetto dell’obbligo di dichiarazione del denaro trasportato oltre la soglia di €10.000,00 ed è stato eseguito il sequestro amministrativo di €69.816,00 in contanti. Nel medesimo contesto sono stati sottoposti a sequestro valori per un importo complessivo pari a €204.000,00; le attività risultano tuttora in corso con l’Autorità Giudiziaria. Sono stati inoltre sanzionati n. 4 cittadini italiani per la mancanza del documento di trasporto al seguito.

Sequestri e rinvenimenti

Nel prosieguo dell’attività di controllo del territorio è stata posta a sequestro n. 1 autovettura immatricolata a San Marino, risultata oggetto di furto in Italia dal 2018 e successivamente immatricolata mediante l’alterazione del numero di telaio e l’utilizzo di documentazione falsa. Nel mese di settembre è stato rinvenuto e restituito al legittimo proprietario n. 1 furgone oggetto di furto a Firenze, utilizzato nel circondario per la commissione di reati predatori. Sono state inoltre sequestrate n. 3 targhe italiane contraffatte, di cui una di prova.

Polizia giudiziaria e sicurezza pubblica

Durante il controllo del territorio sono state arrestate n. 10 persone, di cui n. 8 per furto in flagranza, n. 1 per truffa ai danni di anziani e n. 1 in esecuzione di mandato di arresto per violenza di genere. Nell’ambito delle attività di prevenzione e tutela dell’ordine pubblico sono stati eseguiti n. 12 ordini di allontanamento dal territorio a carico di n. 12 soggetti, di cui 8 cittadini stranieri e 4 cittadini italiani, tutti pluripregiudicati. La pattuglia è inoltre intervenuta su n. 847 richieste di intervento di vario genere demandate dalla Centrale Operativa Interforze.

Scorte e attività amministrativa

Sono state effettuate n. 52 scorte, su richiesta della Gendarmeria, per il trasporto di tabacchi e valori per conto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dell’Ufficio Postale. Presso l’Ufficio Comando sono stati effettuati n. 12 versamenti relativi a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo pari a €8.545,00.

Attività giudiziaria

Nel corso dell’anno l’Ufficio ha raccolto complessivamente n. 249 denunce per reati di diversa natura, tra cui smarrimenti, danneggiamenti, furti, clonazioni di carte di credito e truffe informatiche. Presso il Tribunale sono stati aperti n. 102 procedimenti penali di iniziativa, relativi prevalentemente a reati economici e tributari, truffe, clonazioni, reati informatici, falsificazione di documenti, riciclaggio e violenza di genere, con la segnalazione all’Autorità Giudiziaria di n. 100 soggetti fisici e n. 22 soggetti giuridici.

Fenomeni emergenti, formazione e cooperazione

Tra le principali criticità emerse si segnalano le truffe informatiche, sempre più sofisticate anche mediante l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. In relazione alle truffe con investimenti in cripto-valute sono stati avviati n. 2 procedimenti penali che hanno generato un danno patrimoniale complessivo di circa €30.000,00; le attività risultano tuttora in corso in collaborazione con autorità estere. Nell’ambito del contrasto alla violenza sulle donne e di genere sono state effettuate n. 6 segnalazioni all’Autorità Giudiziaria, con richiesta di protezione in n. 1 caso. La Sezione ha inoltre proseguito l’attività di formazione specialistica, in particolare in materia di reati informatici, ottenendo accessi a specifici portali Law Enforcement, e conferma la costante collaborazione con le Forze di Polizia italiane ed estere, con l’Ufficio Attività Economiche – Sezione Analisi e Controllo e con il Dipartimento Prevenzione.

Sezione di Gualdicciolo

Servizi istituzionali e scorte

La Sezione di Gualdicciolo, composta da un solo sottoufficiale, ha svolto attività di vigilanza e supporto operativo. Sono stati effettuati n. 5 servizi di vigilanza presso il Palazzo Pubblico in occasione di ricorrenze istituzionali e n. 15 servizi di scorta per il trasporto transfrontaliero di denaro contante.

Attività giudiziaria e accertamenti

Su delega del Tribunale sono stati gestiti n. 2 procedimenti penali per truffa e appropriazione indebita, con l’esecuzione di n. 2 interrogatori, n. 3 audizioni testimoniali, n. 6 notifiche di atti e la redazione di n. 2 rapporti giudiziari conclusivi. Nel corso dell’anno sono state raccolte complessivamente n. 30 denunce per smarrimenti, furti e danneggiamenti. Sono stati inoltre effettuati n. 13 accertamenti in ambito INTERPOL.

Ufficio Visto Merci

Operatività generale e innovazione dei sistemi

L’Ufficio Visto Merci ha registrato nel corso del 2025 un’intensa attività nel controllo delle merci e nella gestione amministrativa. Dal 1° marzo 2025 l’operatività dell’Ufficio si è evoluta grazie all’introduzione di un nuovo programma informatico, realizzato mediante una specifica pagina integrata nell’applicativo TRI-WEB Import, che ha consentito una gestione più efficiente e strutturata delle operazioni di visto merci. Nel corso dell’anno sono stati gestiti n. 72.904 invii di merci con n. 239.875 documenti vistati telematicamente.

Controlli e verifiche

Sono stati eseguiti n. 1.785 controlli fisici della merce e n. 6.707 appuramenti documentali doganali. Nell’ambito delle attività di verifica sono state effettuate n. 101 segnalazioni per irregolarità nei documenti di trasporto, n. 417 controlli obbligatori doganali e n. 818 verifiche su armi e articoli pirotecnici nell’ambito del sistema doganale e del registro Web Armerie.

Valore delle merci

Il valore complessivo dichiarato delle merci sottoposte a visto nel corso dell’anno 2025 è stato pari a €1.239.966.133,79.

Sezione Vigilanza e Rappresentanza Palazzo Pubblico

Servizi di rappresentanza e vigilanza

La Sezione di Vigilanza e Rappresentanza, oltre a garantire la regolare apertura del Palazzo Pubblico, ha effettuato n. 42 servizi di rappresentanza presso le sedi istituzionali in occasione dell’arrivo di Autorità e delle festività nazionali.

Servizio di Sentinella e supporto istituzionale

Con il supporto della Compagnia di Artiglieria e con l’impiego di n. 3 candidati reclutati a tempo determinato dalla graduatoria dei Corpi di Polizia, è stato svolto il tradizionale Servizio di Sentinella e Cambio della Guardia dal 21 giugno al 16 settembre 2025. Il Corpo ha inoltre contribuito al servizio di vigilanza presso la sede del Tribunale Unico nei periodi gennaio–giugno e ottobre–dicembre 2025, nonché presso Palazzo Begni e Parva Domus, sedi delle Segreterie di Stato competenti.