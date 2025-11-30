San Marino: Guido Guerrini campione del mondo Ecorally

Guido Guerrini e Artur Prusak hanno vinto la Bridgestone FIA Ecorally Cup 2025

Guido Guerrini e Artur Prusak, su Kia E-Niro del team Gass Racing, hanno vinto la Bridgestone FIA Ecorally Cup 2025, il campionato mondiale con vetture alimentate ad energia alternativa. L’equipaggio italo-polacco, che gareggia per i colori della Repubblica di San Marino con licenza FAMS – Federazione Auto Motoristica Sammarinese – ha chiuso al primo posto sei delle tredici tappe del campionato, conquistando i punti decisivi per staccare al vertice il due volte campione del mondo Michal Žďárský. A Prusak il titolo co-piloti, a Kia quello costruttori.

Guerrini e Prusak, veterani della disciplina, sono i primi nella storia a conquistare il mondiale sia da piloti che da co-piloti. Il toscano aveva vinto come navigatore nel 2016 e 2017, mentre il polacco aveva trionfato come pilota nel 2015, 2016 e 2020.

Soddisfazione per il risultato è stata espressa dal Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, che ha sostenuto convintamente il progetto di Guerrini, e dal Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri. Le istituzioni sammarinesi celebreranno il risultato della coppia Guido Guerrini – Artur Prusak, che il prossimo 4 dicembre alle 17.30 sono attesi a Palazzo Pubblico per l’Udienza Ufficiale dei Capitani Reggenti.

La soddisfazione da parte di FAMS è stata espressa dall’intero Direttivo.