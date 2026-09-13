San Marino, il Calbi è ancora tabù: passa la Fratta Terme con gol di Vukaj

I Titani hanno sprecato una buona opportunità con Memoli prima di subire il gol dello 0-1

San Marino - Fratta Terme 0-1

SAN MARINO: Passaniti, Curbat, Diallo, Papa (12' st Gentili), Mechetti, Bracelli, A.Cuomo (12' st F.Cuomo), Pina Nunes, Coroama (17' st Ottaviani), Cestra (31' st Miletta), Memoli (17' st Mhilli). A disp.: Munari, Lombardi, Di Martino, Macchitella. All.: Berti (Lasagni sq.).

FRATTA TERME: G.Lombardi, Pezzi, Crociati, Panzavolta (35' pt Siboni), Sedioli, Errani, Spadaro (30' st Colli), Vukaj (36' st Giunchi), Montesi (23' st Ndiaye), Marozzi (26' st Ghetti), Ravaioli. A disp.: Lonzardi, Gningue, Shyti, Candoli. All.: Malandri.

ARBITRO: Battilani di Imola.

RETI: 39' pt Vukaj.

AMMONITI: A.Cuomo, Pezzi.

SAN MARINO Non è la squadra "groviera" vista con l'Imolese, i Titani sono compatti e giocano con determinazione, ma cedono alla Fratta Terme: il San Marino così si arrende per la seconda volta su due davanti al pubblico amico del Calbi di Cattolica. I progressi, anche dal punto di vista fisico, si sono visti, ma la manovra offensiva dei Titani non decolla ancora, nonostante la fisicità di Coroama e l'estro di Cestra.

I titani, per la gara di oggi, confermano il 4-2-3-1 con Angelo Cuomo esterno alto a destra, il fratello Fabio, ultimo arrivato con il 2006 Gentili, parte dalla panchina, mentre Diallo è titolare nel ruolo di terzino sinistro. Prima stagionale per il portoghese Pina Nunes a centrocampo. La Fratta Terme si affida in attacco alla fantasia di Riccardo Montesi e a bomber Spadaro. Il primo squillo arriva al 4': punizione di Errani dalla destra, Panzavolta incorna, ma Passaniti blocca con sicurezza. Al 17' l'ex di turno Pezzi ci prova su punizione: la conclusione ha il giro giusto, ma dopo aver scavalcato la barriera termina fuori. Il San Marino si rende pericoloso al 27': Cestra si accentra da sinistra e calcia di destro, il tiro sembra innocuo ma Lombardi se lo lascia sfuggire: Memoli spreca clamorosamente calciando fuori. Alla mezz'ora Montesi prova ad accelerare, ma dalla sinistra prova un velleitario tiro cross che non inquadra il bersaglio. Un minuto dopo una sponda area innesca ancora Montesi, velocissimo: l'attaccante entra in area, ma il suo rasoterra è ben bloccato a terra dall'attento Passaniti. Al 33' Angelo Cuomo trova spazio centralmente, il destro da fuori area non impensierisce Lombardi che para a terra.

La gara si sblocca al 39': punizione da sinistra di Errani, una deviazione mette fuori causa Passaniti e Vukaj risolve la mischia di destro, da pochi passi. La ripresa si apre con un nuovo assolo di Angelo Cuomo, che al 48' calcia a lato dal limite dell'area. Lasagni prova a trovare nuova linfa grazie ai cambi: ne fa quattro in cinque minuti, con l'esordio di Fabio Cuomo e Gentili. La Fratta Terme inserisce al 68' Ndiaye, per alzare il baricentro, e all'80' sfiora il raddoppio, con Ghetti servito in area a rimorchio. Il centrocampista classe 2007 si gira spalle alla porta e conclude di poco a lato. All'87' il San Marino sfiora il pari: lancio di Pina Nunes a destra per Miletta, che pennella per l'inserimento in area di Fabio Cuomo. Il destro a botta sicura è respinto da Lombardi. È l'ultimo squillo di una gara che ha riservato poche emozioni, ma che può essere un viatico per la ripartenza di una Fratta Terme finora sottotono. In casa San Marino servirà ancora tempo anche se la pazienza non sempre è stata virtù del presidente Montanari.