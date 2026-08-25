San Marino, incidente in atterraggio all’aviosuperficie di Torraccia: aereo fuori pista

Ferite non significative per le due persone a bordo del bimotore

Momenti di concitazione questa mattina (25 agosto) all'aviosuperficie di Torraccia, nella Repubblica di San Marino: come riferito dalla tv di stato sammarinese, un aeromobile di una scuola di volo di Fano è stato coinvolto in un incidente durante la fase di atterraggio. A bordo c'erano pilota e istruttore: l'aeromobile, un monomotore a due posti, è finito fuori dall'area di atterraggio. Dai primi riscontri la manovra sarebbe stata complicata da una forte raffica di vento, ma dalla scuola di volo viene evidenziato, riferisce sempre San Marino Rtv, che le condizioni meteo fossero idonee per il volo. La Polizia Civile è intervenuta sul posto con agenti e ambulanza. Le due persone coinvolte nell'incidente non avrebbero riportati lesioni significative.