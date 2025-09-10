Altarimini

San Marino: infortunio per Coletta, arriva il portiere Gabriel Meli

Il ds Deoma ha chiuso per l'estremo difensore che ha giocato anche nel Rimini

10 settembre 2025 19:50
In casa San Marino operazione lampo di mercato. Il portiere Coletta si è infortunato in allenamento e al suo posto il ds Deoma ha tesserato Gabriel Meli, 82 presenze in Serie C e un'esperienza nella serie B greca con l'Apollon Larisas. Meli, 26 anni, ha vestito anche la maglia del Rimini. Lo scorso anno era a Messina.

“L’infortunio di Jacopo Coletta ci ha colti tutti come un fulmine a ciel sereno - ha dichiarato il DS Daniele Deoma – La società con il Presidente Montanari in testa si è immediatamente stretta intorno a Jacopo non facendo mancare nessun supporto non solo nell’immediato ma anche in previsione del suo pieno recupero. Nel frattempo, siamo riusciti ad individuare e ad assicurarci un grande professionista come Gabriel Meli che con la sua esperienza saprà rendersi utile a tutto il gruppo che ha raggiunto già oggi”.

