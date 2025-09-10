San Marino: infortunio per Coletta, arriva il portiere Gabriel Meli
Il ds Deoma ha chiuso per l'estremo difensore che ha giocato anche nel Rimini
In casa San Marino operazione lampo di mercato. Il portiere Coletta si è infortunato in allenamento e al suo posto il ds Deoma ha tesserato Gabriel Meli, 82 presenze in Serie C e un'esperienza nella serie B greca con l'Apollon Larisas. Meli, 26 anni, ha vestito anche la maglia del Rimini. Lo scorso anno era a Messina.
“L’infortunio di Jacopo Coletta ci ha colti tutti come un fulmine a ciel sereno - ha dichiarato il DS Daniele Deoma – La società con il Presidente Montanari in testa si è immediatamente stretta intorno a Jacopo non facendo mancare nessun supporto non solo nell’immediato ma anche in previsione del suo pieno recupero. Nel frattempo, siamo riusciti ad individuare e ad assicurarci un grande professionista come Gabriel Meli che con la sua esperienza saprà rendersi utile a tutto il gruppo che ha raggiunto già oggi”.