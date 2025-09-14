San Marino k.o. a L'Aquila: non basta Rizzi (3-1)

Sparacello e Di Renzo protagonisti nella formazione di casa

L'Aquila - San Marino 3-1

L'AQUILA (3-4-1-2): Michielin - Tavcar (21' st Tomas), Scognamiglio, Brunetti - Cioffredi (18' st Astemio), Buchel (43' st Corigliano), Zampa, Trifelli - Banegas - Di Renzo, Sparacello (39' st Ndoye). A disp.: Pareiko, Carella, Lombardi, Mantini, Ruggiero. All.: Pochesci.

SAN MARINO (4-3-3): Ajradinoski - Pericolini (38' st A.Fabbri), F.Fabbri, Pezzi (1' st Ale), Lecchi (7' st D'Antona) - Maimone, Visconti, Useini - Gasperoni (29' st Merlonghi), Rizzi, Provazza (33' st Tosi). A disp.: Meli, Golfarelli, Gulinatti, Stickler. All.: Malgrati.

ARBITRO: Testoni di Ciampino.

ASSISTENTI: Amarante e Scala di Castellamare di Stabia.

RETI: 19' pt Rizzi, 22' pt Di Renzo, 33' pt Tavcar, 11' st Sparacello.

AMMONITI: F.Fabbri.

L'AQUILA Il San Marino esordisce in campionato con una sconfitta: passa l'Aquila, trascinata dai suoi attaccanti Di Renzo e Sparacello. I locali, che in settimana dovrebbe tesserare l'ex del San Marino Traore, si schierano con il 3-4-1-2, i Titani replicano con il 4-3-3, con Gasperoni avanzato nel tridente offensivo e Maimone dal primo minuto a centrocampo. In avvio ci prova Sparacello che al 3' chiama Ajradinoski alla presa. Al 7' Sparacello grazia il San Marino, calciando a lato da pochi passi. Al 18' Ajradinoski sale in cattedra, volando sulla punizione di Banegas. Al 19' i Titani passano in vantaggio: Provazza serve Visconti che pennella per Rizzi, la conclusione dell'ex Corticella si infila di potenza sotto la traversa. Tre minuti dopo un'indecisione della difesa ospite permette a Di Renzo di pareggiare i conti da due passi. Lo scatenato Sparacello ci prova al 25' in rovesciata, palla fuori. La rimonta dell'Aquila viene completata da Tavcar, che di testa sfrutta un cross da sinistra per battere l'incolpevole Ajradinoski. A inizio ripresa la squadra di casa fa tris con Sparacello, che lasciato libero sul cross di Scognamiglio infila da posizione ravvicinata. Il San Marino prova a rientrare in partita: al 68' pennellata di Visconti per Rizzi, bravo a servire Maimone, che però calcia alto. Al 71' Di Renzo calcia a lato. Partita piacevole nonostante il caldo estivo: L'Aquila porta a casa i tre punti, il San Marino incassa la buona prova di Visconti e Rizzi e guadagna condizione, ma dovrà migliorare i meccanismi difensivi. Il ds Deoma nel pregara ha detto di non guardare ai risultati nelle prime giornate, ma con il Termoli, nel recupero di mercoledì prossimo (17 settembre), servirà una vittoria per indirizzare al meglio questo primo scorcio di stagione.