San Marino, la difesa tiene: con il Castenaso è 0-0

Partita con poche emozioni, risultato giusto

San Marino - Castenaso 0-0

SAN MARINO: Munari, Tesse, A.Cuomo, Nuno Pina, Bracelli, Mechetti, Gentili, Papa, Traini (20' st Ottaviani), Macchitella (27' st Memoli), Cestra (43' st Diallo). A disp.: Mastrogiacomo, Mhilli, Miletta, Di Martino, Lombardi, Khedr. All.: Forchino.

CASTENASO: Albieri, Magli, Magliozzi (39' st Castellacci), Canova, Farini, Caselli, Ganzaroli (29' st Arseni), Colli, Mura, Monti, Mekhchane (10' st Barattini). A disp.: Vitali, Busi, S.Guidi, Ghiselli, G.Guidi, Del Bianco. All.: Regno.

ARBITRO: Rossetti di Parma.

AMMONITI: Nuno Pina.

CATTOLICA Dopo aver subito 6 gol nella prima giornata, il San Marino ha trovato una sostanziale solidità difensiva. Per risalire la montagna dei 4 punti di penalizzazione serve fare molto di più in fase offensiva, anche se con il Castenaso il pari per 0-0 non è un punto da buttare. Forchino sceglie Tesse e Angelo Cuomo come terzini, avanzando Gentili nel ruolo di esterno offensivo destro. Subito titolare Michael Traini, il rinforzo per la prima linea biancoazzurra. Il nuovo acquisto pagherà però una condizione fisica ancora precaria. Nella prima parte di gara meglio il Castenaso: al 18' primo squillo della partita con Mura che avvia l'azione a destra di Magli, il terzino al limite dell'area calcia in libertà, ma non inquadra la porta. Due minuti dopo ancora ripartenza del Castenaso, ma Mura da buona posizione viene murato dalla difesa dei Titani. Al 21' sugli sviluppi di un'azione insistita, Mekhchane prova il tiro da posizione defilata, Munari fa buona guardia sul primo palo e respinge. Con il passare dei minuti cresce il San Marino, che copre bene il campo, ma fatica a costruire occasioni: la squadra gioca troppo semplice e prevedibile, ma anche il Castenaso pecca di pericolosità offensiva, nonostante la fisicità di Canova e gli spunti di Mura. Si va all'intervallo sull'inevitabile risultato di 0-0. Nella ripresa al 56' è ancora Mura a cercare la giocata, l'attaccante si allarga e apre al limite per Canova, che appoggia a Monti: sinistro alle stelle. I titani replicano al 62' con Cestra, il migliore dei suoi, che su punizione non va lontano dall'incrocio dei pali. Al 64' il Castenaso reclama un rigore per atterramento di Magli appena un passo dentro l'area, Rossetti fa proseguire tra le proteste. Le squadre iniziano ad allungarsi e il San Marino prova il contropiede al 66': Papa ignora però il movimento di Macchitella, il tiro da fuori area termina a lato alla destra di Albieri. I Titani cercano forze fresche dalla panchina: dopo Ottaviani c'è Memoli, finora l'unico giocatore della rosa andato a segno. Al 76' è però il solito Monti ad andare vicino al gol: servito in profondità e pressato da Bracelli, calcia alto di destro. Sussulto finale all'86' con Cestra, che si libera in area su un palla vagante e calcia da posizione ravvicinata, benché defilata: la sfera termina a lato. La gara finisce 0-0 dopo sei minuti di recupero: Titani ancora a secco di reti in casa, ma non di punti. In classifica il San Marino è ora a -2.